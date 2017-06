Ryanair descarta ahora volar a Bucarest y Málaga desde Foronda

Los 1.300 integrantes de la colonia rumana en Vitoria son los primeros que se van a sentir defraudados por la reprogramación que Ryanair ha hecho de su plan de conexiones regulares desde Foronda, que se activó el 26 de marzo y se mantendrá, como mínimo, hasta 2019. Bucarest, el destino más llamativo de los cinco que la irlandesa incorporó al acuerdo con VIA en octubre del pasado año –Tenerife Sur, Milán-Bérgamo, Málaga y Palma de Mallorca completaban el "paquete"–, desaparece "definitivamente" de su operativa, según confirmaron fuentes de la propia sociedad promotora del aeropuerto alavés.

El mapa y calendario de los enlaces quedó actualizado el pasado jueves, durante la reunión que el consejo del ente integrado por Gobierno vasco, Diputación foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria y Cámara de Comercio, mantuvo con José Espartero, responsable de la empresa para España y Portugal.

La capital de Rumanía queda anulada como destino desde Vitoria –ya nació con un serio competidor, la compañía húngara Wizz Air, que lleva muchos años ofreciendo este enlace desde Zaragoza–. Y eso pese a que el propio Espartero, en una entrevista concedida a EL CORREO el pasado marzo, la defendía como parte de un "mercado emergente" (el de Europa del Este) "con varios sectores de clientela como el étnico o el de ocio y negocio. Hay una demanda importante hacia España, pero también a nivel de negocio desde España hacia estos mercados", reforzaba.

Una apreciación que lanzó en vísperas de desvelar una ruta no contemplada: Colonia. Y es precisamente este destino europeo el que pasa a sustituir a Bucarest en el compromiso que Ryanair ha adquirido con VIA para reflotar Foronda a cambio de 3,2 millones de euros. El aeropuerto Colonia/Bonn Konrad Adenauer, a 14,8 kilómetros de Colonia y a 16 de Bonn, será opción turística "de mayor peso" ya en octubre.

Canje andaluz

¿Y qué sucede con el resto de destinos de la lista? El último añadido, Sevilla, también sustituye, no amplía la oferta. El San Pablo, que entrará en la operativa regular también con la programación de invierno –el primer vuelo está previsto para el 31 de octubre– es el que Ryanair ha elegido como aeropuerto alternativo al de Málaga. Pese a que no se precisan los motivos, se apunta a unas perspectivas de captación de pasajeros mayores que las que en un primer momento se barajaron con la ciudad costera andaluza. Málaga se borra de la "pizarra" y la ciudad hispalense se convierte (visto y no visto) en un gancho clave para que la compañía alcance los 130.000 pasajeros anuales.

Desde VIA se apoya el movimiento. Los "ganchos" de Colonia y Sevilla tienen un mayor atractivo que los propuestos inicialmente –en una alusión directa a Bucarest–. Al tiempo, se insinúa el buen hacer de la "low cost". Ya que aunque los cambios no se traducen en una ampliación de rutas, el mapa de "regularidad" toma cuerpo antes de lo previsto en el contrato.

Y es que, como es sabido, los dos vuelos semanales que existen hoy con Tenerife Sur y Milán-Bérgamo también continuarán en invierno. Cuatro destinos, por tanto, cuando el coloso de los billetes baratos sólo tenía la obligación de mantener dos hasta el verano de 2018. Los índices de ocupación de sus Boeing 737-800 se movieron en el entorno del 90% en abril, el primer mes completo de operativa desde Vitoria. Aceptación alta; clave de continuidad. Llegaron a sumar 5.968 pasajeros con la ciudad italiana (jueves y sábados) y el aeropuerto tinerfeño (miércoles y sábados). Colonia y Sevilla relanzarían su apuesta.

"No tenía obligación de mantener Tenerife Sur, por ejemplo, y se mantiene". En origen este era sólo aeropuerto de temporada, subrayan desde VIA. El cronograma firmado en noviembre con Ryanair contemplaba que el segundo destino internacional (Bucarest, y hoy Colonia) debía entrar en funcionamiento en 2018. Llega antes de lo previsto. Lo mismo que la ruta andaluza (Málaga en el pasado y hoy Sevilla) programada para 2019. El retraso lo marcará el enlace Vitoria-Palma de Mallorca. La previsión era activarlo ya el próximo año en verano, pero se aplazará. Tendrá que esperar, según aseguran desde VIA, hasta 2019. Aunque con Ryanair siempre hay margen para la sorpresa.