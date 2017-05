La oficina del DNI reacciona a las quejas y aumenta en un 37% los carnés expedidos

Ante las continuas quejas de usuarios y sindicatos por el colapso que sufre la única oficina de expedición de DNI y pasaportes de Álava, sobre todo en vísperas de fechas vacacionales, la Delegación del Gobierno en el País Vasco ha incorporado novedades que ya han logrado aumentar la productividad del servicio.

A mediados de enero, se mejoraron los equipos y programas informáticos y se reforzó la plantilla encargada de expedir estos documentos, en las dependencias que la Dirección General de la Policía tiene en la calle Olaguíbel 11. La oficina cuenta con nueve puestos de expedición de DNI y dos de pasaportes. Desde enero, el turno de tarde, que contaba con menos efectivos, se ha reforzado con trabajadores de otros departamentos.

Con todo, el tiempo de expedición de un carné es ahora de doce minutos, frente a los quince de hace un año. Esta mejora ha permitido aumentar en un 37% el número de documentos de identidad emitidos en los cuatro primeros meses del año. En concreto, se han realizado 18.042 frente a los 13.128 entregados en el mismo periodo de tiempo de 2016. En el caso de los pasaportes, el incremento no ha sido tan abultado. Se ha pasado de confeccionar 6.793 a 7.086 (4,3%). «El volumen es muy alto debido a que también vienen de localidades pertenecientes a otras provincias pero que les pilla más cerca Vitoria, como Mondragón o Miranda», argumentan.

Otra de las novedades incorporadas en el sistema de funcionamiento de la cita previa tiene lugar cada jueves. Ese día se revisa el calendario. «Y los huecos que se hayan generado se vuelven a poner a disposición de los usuarios. Así, puede que una persona llame un jueves y se encuentre que le dan cita para dentro de unos pocos días», explican desde la Delegación del Gobierno liderada por Javier de Andrés.

Además, y ante la constancia de que el 20% de las personas que reservan día y hora no acude finalmente a la cita, se ha decidido emplear esas vacantes para dar respuesta a casos de emergencia y necesidad. «Se atenderá en el momento a aquellos que presenten documentos que acrediten esa situación de urgencia, como la reserva de un avión o de hotel por un viaje imprevisto o justificante de la notaría si se necesitara el DNI para firmar escrituras», explican.

90 días antes de caducar

Pese a que estas medidas han empezado a dar resultados, no han tenido una repercusión tan inmediata en el tiempo que debe aguardar un ciudadano para renovar el DNI. Y así lo ha denunciado recientemente CC OO. Si la espera ha llegado a ser de setenta días, hoy es aún de dos meses. En el caso de los pasaportes, sin embargo, la demora no supera el mes. «Es un servicio que tiene una gran demanda, pero esperemos que esos plazos se vayan recortando con las nuevas medidas», afirman desde la Delegación del Gobierno al tiempo que recuerdan que ambos documentos se pueden renovar 90 días antes de su fecha de caducidad. «Por eso, se recomienda que no esperen a que caduquen. Lo ideal es que con la misma antelación con la que se reserva un viaje se renueve la documentación».