Educación investiga una reclamación contra un profesor que criticó a gays y lesbianas

El Departamento vasco de Educación está investigando una reclamación que han presentado varios alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Vitoria contra un profesor por criticar en clase una campaña a favor de la diversidad sexual, respaldada por el centro con motivo del día mundial contra la LGTB-fobia. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha admitido este lunes la existencia de esta denuncia, que se encuentra «en manos de la inspección». No quiso avanzar nada más porque en este momento «hay que analizar los hechos» para ver «lo que hay» y, una vez aclarado todo, actuar «en consecuencia».

Uriarte explicó que, a su juicio, «es una iniciativa particular de un profesor que ha utilizado su espacio de trabajo para hacer su propia pedagogía, por así decirlo, que no creo que se pueda compartir». La consejera insistió en no profundizar más porque «está en manos de inspección», pero sí quedó claro que no comparte este tipo de actuaciones.

El propio centro también se puso en contacto con el Departamento de Educación después de que el pasado viernes «distintos alumnos presentaran los escritos», admitió la directora de la Escuela, Itziar Ortuondo. En realidad, el equipo directivo no pudo transmitir el caso a Lakua hasta la mañana de este lunes porque «nosotros recibimos las reclamaciones a última hora del viernes».

Ortuondo se movió en la misma línea de prudencia que la consejera Uriarte porque «efectivamente, el caso está en manos de la inspección», que es quien deberá tomar las medidas que considere oportunas cuando haya estudiado el caso. Los responsables del centro también han hablado con el profesor y se mantienen a la espera de las órdenes que les lleguen desde el Departamento del Gobierno vasco, que es de quien depende la Escuela de Idiomas.

En castellano

Los alumnos que han planteado quejas por el comportamiento de su profesor de inglés explicaron en sus escritos que la actitud que provocó su reclamación se produjo en una clase que el docente impartía la pasada semana en la sede de la Escuela de Idiomas ubicada en la calle Portal de Lasarte de la capital vitoriana. Según la versión ofrecida por los alumnos, el profesor dejó de hablar en inglés -idioma en el que imparte la totalidad de las clases- y pasó a hacerlo en castellano para ofrecer su opinión crítica sobre los gays y lesbianas.

Aprovechó que el sábado día 27 se conmemoraba el día contra la LGTB-fobia. Además de denunciar el carácter excluyente de la iniciativa en favor de la diversidad sexual difundida por el centro, el profesor, según la versión de quienes asistían a su clase, ‘respondió’ a la presencia de banderas ‘arcoiris’ colocando en el aula un cartel en el que se veía a un hombre y una mujer bajo el lema ‘amor verdadero’, escrito en inglés: ‘true love’. Al parecer, incluso llegó a justificar que se produzcan a menudo acciones violentas contra el colectivo LGTB.