Sólo el 11% de los portales de Coronación se suma por ahora al proyecto de ‘ecobarrio’

El proyecto para convertir Coronación en un ‘ecobarrio’ del siglo XXI no ha levantado la expectación que esperaban las instituciones. Al menos eso se interpreta de los datos ofrecidos ayer por el Gabinete de Gorka Urtaran en comisión. De las 108 comunidades de vecinos que se encuentran en el área delimitada por las calles Beato Tomás de Zumárraga, Domingo Beltrán, Siervas de Jesús y la propia Coronación tan sólo 12 se han mostrado favorables a participar en este plan impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno vasco -a través de Visesa-, y que se incluye en el programa europeo Horizon 2020 Smart Cities. Unos datos que -eso sí- no son definitivos, ya que hay tiempo hasta final de año para que los portales se adhieran o no. De hecho, hay otros 46 que están estudiando la oferta y el concejal delegado de Espacio Público, el jeltzale Iñaki Prusilla, se arriesgó a señalar que son «potencialmente favorables».

«Es pronto para hacer cualquier tipo de valoración. Habrá que esperar a lo que suceda en los próximos meses y comprobar cuál es la decisión de las comunidades de vecinos. Seguimos manteniendo reuniones con Visesa, que es la encargada, permítanme la expresión, de ‘comercializar’ el proyecto», afirmó Prusilla a preguntas del edil del PP Miguel Garnica. Porque, de momento, se ha contactado con 76 de las 108 comunidades que pueden participar en el proyecto del ‘ecobarrio’ y con estas se han celebrado 110 reuniones en total.

Ya hay 16 portales que «no han mostrado interés» en este plan que echó a andar en 2015. Sin embargo, Prusilla fue cauto y no quiso declarar que se hayan negado a participar. «Puede que haya vecinos que de manera individual estén interesados y otros no. De aquí a final de año, se puede dar la ocasión de incorporarse. No se pueden considerar por desechadas», remarcó el concejal nacionalista.

Estimaciones

Sorprendentemente, Garnica no quiso realizar ningún tipo de valoración o crítica sobre los datos. «Me gustaría conocer qué estimaciones maneja el Gobierno municipal y si consideran que el proyecto es viable», cuestionó conocedor del impulso que puede suponer este plan europeo para un barrio tan degradado como Coronación.

En este ‘viaje’, Vitoria no camina sola, ya que trabaja de forma conjunta con los ayuntamientos de Tartu (Estonia) y Sonderborg (Dinamarca). En el caso de la capital alavesa, se incluyen varias reformas en vía pública, las mejoras en las envolventes de edificios y el nuevo sistema de caldera de la calefacción colectiva que se instalaría en el parterre del centro cívico de Aldabe.