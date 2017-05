La ONCE precisa vendedores de cupones para hacer frente a las jubilaciones

Reparten suerte en cada rincón de la ciudad desde hace más de treinta años. El grueso de la plantilla de vendedores de la ONCE se constituyó en los años ochenta y ya encara el momento de su jubilación, lo que ha causado que los 108 puntos de venta de la organización en la capital alavesa se hayan reducido a 83. A Rafael Ledesma, director de la Agencia de la ONCE en Vitoria, le preocupa la posibilidad de bajar de 80. «En marzo hubo cuatro jubilaciones y logramos incorporar a otras cuatro personas, pero cada vez es más difícil encontrar candidatos», lamenta.

Aunque el auténtico ‘boom’ del cuponazo se produjo durante los años ochenta, la recaudación nacional no ha parado de crecer hasta alcanzar una subida del 4,3% en 2016. Sin embargo, la venta total neta en Álava pasó de 7.308.659 productos a 7.023.031 entre 2014 y 2016. Lejos de escenarios de crisis o un desencanto con los sorteos por parte de los alaveses, Ledesma atribuye este descenso a la falta de vendedores. «Barcelona y Extremadura también tienen dificultades para renovar su plantilla, y el menor número de puntos de venta influye directamente en la capacidad de recaudación de la asociación», apunta.

Los requisitos para convertirse en vendedor de la ONCE son contar con una discapacidad reconocida superior al 33% y superar un curso de iniciación a la actividad comercial. Tiene una duración de una semana y ayuda a familiarizarse con el funcionamiento de las máquinas TPV, los cambios y las devoluciones. Tras dos jornadas de prueba en la calle, el trabajo se convierte en una opción laboral a largo plazo. El propio Ledesma comenzó como vendedor en 1986. «Las personas abiertas y con don de gentes no tardan en convertirse en uno más en el barrio, lo que ayuda a complementar su salario base con un plus de productividad», explica.

A pesar de las dificultades, Ledesma asegura que la población alavesa sigue comprometida con los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos de España y confía en que los jóvenes perpetúen la venta a pie de calle. «Cuando dedicamos un cupón a un pueblo del territorio sus ventas se disparan: los de Elburgo y Espejo multiplicaron la recaudación en estos pueblos hasta en un 1.600%».