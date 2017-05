La ferrea defensa a los 'okupas' realizada por EH Bildu durante los últimos días ha disparado la tensión este martes en el Ayuntamiento de Vitoria. «Quieren convertir Errekaleor en un txoko de la izquierda abertzale», ha espetado el concejal delegado de Medio Ambiente, el jeltzale Iñaki Prusilla, quien ha acusado a los independentistas de cubrir de «un halo de romanticismo» al movimiento 'okupa' respecto a la autogestión, «Ha ocurrido lo mismo que en tiempos pasados cuando había actuaciones que no les gustaba y se han atacado los batzokis. Los nuevos tiempos tienen que serlos en todos los ámbitos y no sólo en los asuntos que ustedes quieren. Eso lo tienen que tener claro. Tiempos nuevos en todos los aspectos, no sólo en los que les apetece a la izquierda abertzale», ha subrayado.

Tras el corte de suministro eléctrico ejecutado el pasado jueves por Iberdrola por razones de seguridad y requerido por el Departamento vasco de Industria, EH Bildu ha enviado continuos mensajes de apoyo a las personas que, desde 2013, han asaltado los bloques de Errekaleor. Unas viviendas antiguas que no cumplían con algunos requisitos mínimos de habitabilidad y seguridad, y que fueron abandonadas por sus vecinos legales para trasladarse a otros puntos de la ciudad, en su mayoría a Salburua. El concejal abertzale Félix González ha denunciado hoy que el corte de luz ha provocado que dejen de funcionar las bombas de saneamiento que permite la evacuación de aguas fecales. «Esta situación provoca un riesgo sanitario y medioambiental porque, de registrarse un colapso, puede haber un vertido al río Errekaleor», ha indicado.

El empeño de Félix González de referirse a los 'okupas' de Errekaleor como «vecinos» ha disparado los nervios de Prusilla. «A. todos los vecinos de Vitoria se les ofrece un sistema de sanemamiento. Lo que pasa que los de Errekaleor ya no viven allí y están realojados en otros lugares. Los bloques de Errekaleor son infraviviendas. Usted me está reclamando que le proporcione un servicio a un asentamiento ilegal, es como si me reclama que lo haga con cualquier campamento», ha replicado el titular de Medio Ambiente. En todo caso, EH Bildu ha reclamado que la secretaria general del pleno -el máximo órgano jurídico del Consistorio- sobre los derechos que tienen los 'okupas' para acceder a los servicios públicos municipales.

En la misma comisión, el concejal del PP Alfredo Iturricha ha denunciado la aparición de pintas de ensalzamiento a ETA en la calle Juntas Generales. Unos sucesos que han coincidido con los ataques a varios batzokis y la agresión de un miembro de Nuevas Generaciones -las juventudes del PP- en Vitoria.