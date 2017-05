«Ya no podemos seguir, sólo pedimos que deriven a Nahia a un hospital público»

Nahia García, la pequeña vitoriana que sufre un síndrome de encefalopatía epiléptica con estado epiléptico durante el sueño (‘Eses’, según las siglas de la enfermedad en inglés), vuelve de nuevo a la clínica Teknon de Barcelona para someterse a una serie de pruebas que determinarán si padece una malformación operable. «Aunque fuera así, nosotros no lo podemos afrontar económicamente. Ya no podemos seguir», plantea Blanca Gerbolés, la madre de la niña de 8 años que, debido a su poco frecuente enfermedad, no puede hablar, lo que le dificulta el aprendizaje y las relaciones.

Desde que los padres de Nahia detectaron que algo le pasaba a su hija porque no hablaba comenzaron una peregrinación por consultas médicas. Además de a sus especialistas correspondientes en Osakidetza, acudieron a otros en Navarra y, finalmente, asesorados por la asociación TEL, de personas con trastornos en el habla, a la clínica barcelonesa, donde es atendida y sometida a pruebas y tratamiento desde abril del año pasado.

Los viajes y asistencia médica en Barcelona se convirtieron en un problema para la familia que en diferentes momentos se ha visto gratamente sorprendida por una ola de solidaridad para ayudarles. El padre, Pello, creó una página en Facebook en la que relata el caso de su hija, grabaron un vídeo, Blanca vendió pulseras con la ayuda de otras madres del colegio de Nahia, el gimnasio K2 organizó sesiones de spinning para recaudar fondos, la cervecería Guernica promovió una iniciativa con la venta su cerveza....

Todo eso les ha ayudado y ellos están «muy agradecidos», pero su lucha, tanto en esos momentos como ahora, se centra en conseguir que Osakidetza atienda su demanda. «Sólo pedimos que deriven a Nahia a un hospital público», explica la madre. En principio, se refieren al hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, referencia tanto para casos de oncología como de epilepsia. «Pero nos da igual ese que otro en Madrid o donde sea si tienen los medios necesarios», añade.

Los padres de Nahia le plantearon su petición a la neuropediatra que la atiende en el HUA. «Como no consideró necesario que la trasladaran, hemos presentado la petición a Osakidetza», expone la progenitora, que advierte de que «nosotros no decimos que aquí no haya buenos profesionales», sino que carecen de medios y especialistas que existen en otros hospitales. «Ahora estamos a la espera», continúa. Y admite su desesperación «porque hicimos la solicitud en marzo y no nos han respondido».

También al Ararteko

Mientras esperan la respuesta del Departamento vasco de Salud, los padres de Nahia han planteado su caso también al Ararteko, «pero tampoco nos ha respondido aún». Asimismo, han contactado «en Madrid con una chica que tiene una niña con un síndrome muy parecido. Ella pertenece a un colectivo que cuenta con un comité médico «al que le hemos enviado los informes de Nahia para que los valoren».

Osakidetza, por su parte, está «evaluando la solicitud de los padres», explicaron a este periódico desde el Departamento de Salud. El criterio inicial de este servicio es no enviar fuera de Euskadi a pacientes que pueden ser tratados aquí con garantías pero, de cualquier forma, en este caso han demandado «una segunda opinión al servicio de neuropediatría del Hospital Universitario de Donostia» antes de ofrecer una respuesta definitiva.