La Ertzaintza toma Errekalekor para cortar la luz a los okupas

Decenas de agentes de la Ertzaintza han tomado desde primera hora de esta mañana el barrio vitoriano de Errekaleor, un distrito en el que residen alderedor de 150 okupas después de que sus residentes legítimos fueran realojados por el Ayuntamiento en otros barrios de la ciudad. La operación policial tiene como misión permitir a los técnicos de la empresas eléctricas cortar el suministro a las viviendas. La operación de la Brigada Móvil se ha encontrado con cerca de 200 personas en la zona, que permanece totalmente tomada por las fuerzas policiales. Es la segunda ocasión en la que se trata de poner fin al uso ilegítimo del suministro eléctrico en la zona, un fluido que corre a cargo del Ayuntamiento, propietario de las viviendas.

La Ertzaintza se ha topado con decenas de jóvenes que han formado lo que denominan un 'muro humano', lo que obliga a los agentes policiales a retirar uno a uno a los participantes en la protesta para dejar libre el camino a los técnicos de la empresa eléctrica. La policía vasca procede en estos momentos a esa tarea.

Errekaleor es un barrio que fue okupado en el verano de 2013. En ese momento, el movimiento asambleario elevó el listón para alumbrar el que, según diversos portavoces del colectivo, se ha convertido en uno de los barrios alternativos más importantes del país. Los colectivos irrumpieron en las antiguas viviendas compradas por el Ayuntamiento en Errekaleor para facilitar los realojos de sus propietarios a pisos nuevos de VPO. Las reformaron, reabrieron el cine, organizaron actividades culturales y publicitaron la resurrección del distrito en las redes sociales. Ya hay cerca de un centenar y medio de okupas, pero saben que la sociedad municipal Ensanche 21, dueña de las 192 casas, pelea en los tribunales por recuperar la propiedad de las mismas.

El alcalde, Gorka Urtaran, ha recalcaldo en varias ocasiones que vivir en esos bloques supone "un riesgo grave que no podemos asumir", en referencia a los informes técnicos que alertan de su deterioro, pero el Consistorio usó la vía civil, más lenta, y no la penal, para forzar un desalojo de las viviendas que no se ha producido todavía. El alcalde planteó que los jóvenes se fueran a otros bloques vacíos de Aretxabaleta, también fruto de un proceso de realojo. Recibió un "no" por respuesta.