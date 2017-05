Errekaleor, el barrio okupa de Vitoria

Errekaleor está de forma periódica en los medios locales, aunque a veces se pierde la perspectiva de lo que sucede en ese barrio. En principio era un zona condenada a la piqueta después de que sus legítimos propietarios fueran realojados porque sus casas no reunían los estándares de calidad de una ciudad como Vitoria. Sin embargo, unos 150 okupas entraron en las casas, desafiando los planes urbanísticos.

Un enorme mural recibe a los visitantes a Errekaleor. A la paradoja de que los propietarios legítimos fueran 'invitados' a marcharse con permutas de viviendas en otros barrios que muchos aceptaron a regañadientes –y que costaron millones de euros a las arcas públicas–, mientras sus moradores actuales gozan de la aparente comprensión de un Ayuntamiento que no desea tener que recurrir a su desalojo por la fuerza. La Corporación aprobó en noviembre iniciar un 'procedimiento de desahucio por precario', proceso que puede durar meses o años. Hoy se ha acelerado todo el proceso. Los residentes en Errekaleor no pagan impuestos y se enganchan ilegalmente a la luz y el agua. La Ertzaintza ha tomado el barrio para cortar ese enganche no permitido a la red eléctrica.