«Viene gente que no tiene para comer»

La oficina del Síndico de Vitoria atiende cada vez a más personas. El Defensor del Vecino registró 996 actividades –correos electrónicos, visitas, citas presenciales, llamadas...– durante el primer trimestre de 2017, lo que supone un incremento cercano al 33% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. También se han abierto 97 expedientes (40 están cerrados y 57 siguen pendientes). «La ciudadanía confía más en esta institución», destacó su responsable, Martín Gartziandia. Estos son algunos de los casos.

Techo de un aparcamiento

Un problema desesperante bajo la ventana

Arantza y María Luisa de Gamón acudieron con notable desesperación al Ayuntamiento para exponerle a la Corporación la situación de insalubridad y malos olores que sufren justo bajo su ventana, un problema que tiene su origen en 1949, hace casi setenta años, pese a que muchos concejales aún desconocían esta situación. Las ventanas de dos habitaciones de su piso son colindantes con los aleros de la cubierta del aparcamiento del supermercado BM de la calle San Prudencio, que en el pasado era para uso privado. «En el canalón se acumulan excrementos de paloma, suciedades varias y hojarasca, por lo que el agua de lluvia puede acumular o estancarse pudiendo afectar a la vivienda», evidencia un informe de Salud Pública. De momento, se ha instado a los responsables del súper a limpiar la cubierta.

«Pero no cuenta con las prescripciones del Plan General de Ordenación Urbana, ni tampoco lo hacía en los cincuenta», denunció Gartziandia sobre esta estructura que en 2015 fue reformada. «La obra fue ajustada a derecho, en tanto cuenta con licencia urbanística. Sin embargo, eso no obsta para que la cubierta remozada en su conjunto siga siendo hoy en día contraria a las normas establecidas en el PGOU», añadió. Por eso, los concejales aprobaron que se reclame la desaparición definitiva de la techumbre o su adecuación a planeamiento.

Instrucción municipal

Más personas sin nada que comer

Martín Gartziandia alertó sobre el creciente número de personas que se acercan a su oficina «porque no tienen para comer». «Me tiene preocupado. Acude gente que no tiene absolutamente ningún recurso y cuando han solicitado un bono de comida al Ayuntamiento se les ha denegado. Son personas a las que Lanbide ha suspendido la ayuda y hasta que se resuelve esta situación no tienen nada. Esto es resultado de una instrucción del Ayuntamiento. Creo que estamos sobrepasando las líneas rojas que están marcadas en esta ciudad desde hace años», lamentó el alto técnico.

Cantón del Seminario

Falta de responsables para las averías de las rampas

Ante las continuas averías que sufren las rampas mecánicas y los ascensores públicos de la ciudad, el Síndico alertó de que no hay «una persona encargada de vigilar que se cumpla de manera satisfactoria con el contrato. Es un elemento básico de accesibilidad y es necesario que estén funcionando la mayor parte del tiempo». Sobre todo, Gartziandia alertó de las repetidas paradas que se registran en el Cantón del Seminario. Por otra parte, los vecinos de la calle Cercas Bajas han trasladado al Defensor del Vecino una reclamación para que se recoloquen las jardineras que se habían retirado durante las obras de varios portales o se pongan bancos.

Curso trimestral

Ni aeróbic ni reembolso por una fractura de cadera

El técnico expuso el caso de una mujer que se fracturó la cadera un sábado y, el domingo por la tarde, al percatarse de que estaba apuntada a un curso trimestral de aeróbic, intentó avisar en el centro cívico que le iba a ser imposible asistir. Como estaba cerrado el servicio de atención ciudadana, lo comunicó el lunes –fecha del comienzo de esta actividad– y le solicitaron que «rellenara una instancia para que le devolviera el dinero de la inscripción, pero que no creían que le reintegraran el dinero porque hay que avisar antes de comenzar el curso, y que el domingo por la mañana estaba abierto». «No se puede entender cuando esta señora actuó de buena fe», sostuvo el Síndico.

Impuesto de vehículos

Nuevas asociaciones para ahorrarse dinero

Además de la necesidad de incluir documentación gráfica en las multas tomadas por los semáforos con cámaras de fotos, el cobro de tributos (Plusvalía, IBI...), los ruidos de los locales hosteleros, las deficiencias de los carriles bici, las discusiones con los funcionarios o los problemas con el transporte público, el técnico criticó cómo han surgido nuevas asociaciones de vehículos antiguos en la ciudad tras la aprobación del Impuesto de Vehículos para 2017. «Hasta ahora se bonificaba a los de más de 25 años y ahora se condiciona a que pertenezcan a un club», explicó. Y es que ante el rechazo de las asociaciones de coches históricos de aceptar a cualquiera se han creado colectivos ‘ad hoc’ para conseguir que la gente se ahorre parte del pago del impuesto, según Martín Gartziandia.