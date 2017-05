Acampada de verano con la tecnología en la mochila

La Diputación, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Innobasque y Egibide han organizado un novedoso campus de verano dirigido a estudiantes de primero y segundo de ESO que busca despertar el interés por la ciencia y la tecnología entre los jóvenes. «De una forma práctica y lúdica se quieren fomentar las vocaciones científico-técnicas desde edades tempranas en Álava», resume la diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, Pilar García de Salazar. De ahí que vaya dirigido a alumnos que todavía no han elegido la especialidad que van a cursar en Bachillerato.

Esta iniciativa, denominada Agora Teknocamp, contará con sesenta plazas. Los participantes afrontarán durante una semana, desde el 26 al 30 de junio, retos como el de convertirse en forenses por un día y adentrarse en el mundo de la Arqueología, además de diseñar un patinete electrónico, un robot y una impresora 3D para viajar al espacio. También tendrán la oportunidad de visitar empresas alavesas. Todo ello, en horario de 9.00 a 17.00 horas de lunes a jueves, y el viernes, de 9 a 15.00, con servicio de comedor incluido. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones universitarias del campus alavés y en el centro Nieves Cano-Egibide.

Vídeos para animar a las chicas a ir a ciclos industriales

El centro público de FP Mendizabala ha organizado un concurso de vídeos en Facebook que, bajo el lema ‘Rompiendo moldes’, busca fomentar la presencia de chicas en los ciclos industriales. En la actualidad, sólo existe un 5% de mujeres que cursa esta formación mientras que el grado de inserción laboral se sitúa en el 85%. Los participantes podrán presentar hasta el día 9 de mayo un vídeo en el que se plasme su visión sobre la participación de la mujer en los ciclos industriales. El concurso está abierto a todo el que desee participar. Debe tratarse de un trabajo inédito que no supere los 150 MB y con una duración no superior a los 3 minutos. Entre el 10 y el 31 de mayo se abrirá un periodo para votaciones y la pieza que más votos reciba, ganará 250 euros. «Sólo exige una reflexión sobre la necesidad de acabar con estos estereotipos sociales, en puertas de la industria 4.0, en los que no caben los debates de género», explica el director de Mendizabala, Pedro Ibáñez. «Hay puestos, con unas buenas condiciones laborales que, lamentablemente, se quedan sin cubrir porque no hay suficiente gente formada», añade Carlos Etxebarria, profesor de Fabricación Mecánica, que este año no cuenta con ninguna mujer en clase.