A las tocayas de la patrona

La Cofradía de la Virgen Blanca recuperó hace tres años la desaparecida tradición de celebrar el 'Día de las Blancas' como un homenaje a todas las mujeres de la ciudad que recibieron ese nombre o alguno de sus derivados como Zuriñe, Edurne o Nieves. Desde entonces, cada primer sábado de mayo, el mes de la Virgen, se celebra una jornada de reunión en la que ayer participaron más de una treintena de mujeres. «Es un acto para poner en valor estos nombres. Hay que procurar que el nombre de una persona diga algo, porque hoy en día muchas veces no se sabe si estás llamando a un animal o a una persona», apuntaba el abad de la Cofradía, Ricardo Sáez de Heredia.

Tras reunirse en la plaza de las Desamparadas, los asistentes compartieron un desayuno en El Corte Inglés en el que no faltaron el intercambio de anécdotas y las historias del pasado. Con una media de edad alta, no es de extrañar que todas las miradas se dirigieran a la más pequeña del grupo, Zuriñe Rodríguez, de seis meses, que recibió todo tipo de carantoñas por parte de sus tocayas. «Yo soy de Paraguay y me hacía mucha ilusión que la niña llevara el nombre de la Virgen. Su padre y yo solemos ir a verla a San Miguel y teníamos muy claro qué nombre queríamos ponerle a nuestra hija», compartía Angelina.

También asistía por primera vez a esta jornada de homenaje Blanca Martínez, aunque con unas cuantas primaveras más a sus espaldas. «Me parece una idea muy bonita. En mi familia mi hija se llama Zuriñe y mi nieta, Blanca Olárizu, así que ya hacemos honor a la Virgen», contaba esta vitoriana de 83 años. «Yo nací en Amurrio, pero mis padres tuvieron el detalle de ponerme María de las Nieves», aportaba su compañera.

Tras el desayuno, el grupo fue obsequiado con la colonia Agua Blanca de Vitoria en la perfumería Ibarrondo –perfume creado en 2010 por el 60 aniversario del establecimiento– y de allí se dirigió a San Miguel para realizar la ofrenda floral. El encuentro acabó con una visita al Museo de Arte Sacro, donde desde el 13 de diciembre se expone la talla original de la Virgen Blanca restaurada.