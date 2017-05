El desacuerdo entre Urtaran y el PP deja sin bonificaciones en el IAE a las medianas empresas

Las empresas de Vitoria que facturan entre uno y dos millones de euros no tendrán un periodo de adaptación al nuevo impuesto que tendrán que pagar a partir de este año. Tendrán que abonar el 100% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del que, por facturar menos de dos millones de euros, estaban exentas hasta este año, cuando el Gobierno PNV-PSE lo aprobó en las Juntas Generales alavesas con aplicación en la totalidad del territorio. En Vitoria, el mismo Ejecutivo PNV-PSE ha intentado aplicar una tabla de bonificaciones con la intención de reducir el impacto de este nuevo tributo y hacerlo progresivo en tres años. Pretendía rebajar un 75% la cuota de 2017, el 50% en 2018 y el 25% en 2019. Pero no ha hallado apoyos. Ni el PP, ni EH Bildu, ni Podemos, ni Irabazi han apoyado la propuesta de jeltzales y socialistas. Los tres últimos porque consideraban que suponía un paso atrás respecto a lo aprobado en noviembre del año pasado -entonces se elevó el tipo y se obligó contribuir a quienes facturasen más de un millón- y los conservadores, por su parte, porque querían limitar el acuerdo en el presente ejercicio y negociar las futuras bonificaciones año a año.

Los empresarios consideran que el IAE es un impuesto injusto, porque se fija en la facturación de las empresas en lugar de en si estas tienen o no beneficios. En el caso de las que facturan entre uno y dos millones de euros (840 firmas solo en Vitoria), entienden que es un tributo que afecta de lleno a la mediana empresa y a muchos autónomos y que compromete su competitividad. Aportarán unos 600.000 euros a las arcas municipales, según los datos del propio Ayuuntamiento.

La falta de sintonía entre PNV y PP, que parecía el partido más favorable a establecer una serie de bonificaciones, parece haber complicado el acuerdo. «No se puede condicionar a futuro el debate», ha replicado la concejala delegada de Hacienda, la nacionalista Itziar Gonzalo, a la formación conservadora dando así por zanjada cualquier expectativa de pacto. Porque el PP no deseaba llegar hoy a un acuerdo y que, de cara al próximo año, el equipo de gobierno negocie con otro grupo político los impuestos, tasas y precios públicos. «Déjenos aprobar la aprobación ejercicio por ejercicio. Si ustedes quieren aplicar una rebaja en 2017, aprueben nuestra propuesta. Si quieren dar una estabilidad al impuesto, nosotros ya les propusimos un programa de estabilidad», ha afirmado el popular Manu Uriarte. No ha habido término medio y las 840 medianas empresas vitorianas tendrán que pagar la totalidad del nuevo impuesto.

Los grupos de izquierda en la oposición evidenciaron que la implantación del nuevo tributo les satisface. «Llevamos enredando con este impuesto desde al última década. Es un asunto que ha condicionado todo el debates de precios y tasas. Ha pervertido todo y no ha permitido que se modifiquen otros impuestos», ha lamentado Antxon Belakortu, de EH Bildu, satisfecho porque contemplaba cómo no salían adelante las bonificaciones que desvirtuaban el IAE tal y como lo negoció en noviembre con el Gabinete Urtaran, y que supondrá mantener 600.000 euros en las arcas del Ayuntamiento. Ahora, tras la decisión del pleno, queda por ver cómo reacciona SEA-Empresarios Alaveses porque había insinuado la posibilidad de recurrir a los tribunales si no se conseguían bonificaciones.