El PP denuncia que Urtaran «discrimina» al 99% de los comercios

El grupo municipal del PP reclamó ayer la «retirada» de la actual convocatoria de ayudas al comercio y la hostelería, ya que consideran que «discrimina» al 99% de los negocios de la ciudad que no cuentan con certificados de euskera. «Tal y como lo ha planteado este año el PNV, se da la espalda al sector y no se atiende sus verdaderas prioridades. Ha reducido la cuantía a la mitad y encima deja a un lado a 4.310 tiendas y bares de la ciudad», denunció la portavoz popular, Leticia Comerón.

La formación conservadora explicó que el Gabinete de Gorka Urtaran ha introducido por primera vez un nuevo criterio por el que sólo aquellas tiendas y bares con certificados Bai Euskarari o Bikain pueden optar a una mayor puntuación para conseguir estas ayudas municipales. Un título que sólo tienen 87 locales de la capital alavesa. «No atiende a la realidad sociolingüística de nuestra ciudad, mientras hay otras cuestiones que preocupan más a este sector y que verdaderamente pueden ir en beneficio de su competitividad», añadió Blanca Lacunza, concejala del PP.

Los populares consideran que los cambios introducidos han sido «a peor». «Es evidente que este Gobierno no les escucha, que no está en la calle y que no pisa sus locales. Se evidencia que tienen un profundo desapego hacia comerciantes, hosteleros y autónomos de la ciudad», lamentó Comerón.

Respuesta del PNV

Las críticas fueron respondidas de forma inmediata por la actual concejala delegada de Desarrollo Económico Sostenible, la jeltzale Nerea Melgosa. «Mientras el Gobierno anterior consideraba que el apoyo al sector comercial y hostelero de la ciudad es un simple cuestión de dar ayudas, nosotros entendemos que el verdadero apoyo se basa en la dinamización de la ciudad. Lo que nos piden los profesionales del sector son más clientes. Y los datos demuestran que dar más subvenciones no da como resultado un mayor crecimiento económico», señaló, quien expuso que en 2016 no se produjo ninguna variación en la cuantía de las ayudas y se experimentó un crecimiento de ventas y «el mayor dato de afiliación desde enero de 2011».