La Vital rescindirá el contrato con la Universidad privada de Krea

Punto final al campus universitario privado que pretendía instalarse en el convento de Betoño. El presidente de la Fundación Vital, Jon Urresti, ha anunciado este miércoles que la entidad rescindirá en los próximos días el contrato de uso del emblemático edificio con el grupo de inversores vascos y estadounidenses que pretendía implantar un campus universitario privado en las dependencias. El dirigente de la Fundación alavesa ha indicado que la Vital pretende recuperar así el uso del edificio para llevar a cabo proyectos propios, de carácter social, cultura o educativo en un principio, que no ha detallado. El edificio, cuya remodelación costó cerca de 18 millones de euros, se encuentra vacío y sin uso desde que se terminaron las obras, motivo que ha pesado en la decisión de la Vital de recuperar su uso, según ha detallado Urresti en una entrevista en Radio Vitoria.

La idea originaria de instalar en el edificio un centro de cultura contemporánea se vio gravemente afectada por la crisis y nunca se llevó a cabo, de forma que la Vital buscó salida al edificio a través de esta posibilidad educativa. Pero tampoco cuajó. El contrato con los inversores ha estado en el punto de mira de diversos sectores de la cultura y la política local desde que se firmó. Estos empresarios, que pretendían concentrar en el antiguo convento estudios de arte, diseño y moda y atraer estudiantes de todo el mundo, arrancaron en septiembre en un local del centro de la ciudad y con apenas una quincena de estudiantes, lejos del centenar que era su objetivo inicial.

Los recursos de EH Bildu sobre el uso de Krea por parte de este proyecto universitario privado y ciertos problemas de financiación también han sido dificultades añadidas para que los inversores pusieran en marcha el campus, a pesar de que anunciaran acuerdos con Central Saint Martins de Londres, uno de los centros de formación más prestigioso del mundo en enseñanzas relacionadas con la moda, el diseño y las artes visuales, London College of Communication –«líder mundial pionero» en la educación en medios de comunicación–, Chelsea College of Arts –universidad de arte y diseño con prestigio en Londres–, Wimbledon College of Arts –con un reconocido departamento de teatro–, así como Rocky Mountain College of Art and Design, una «exclusiva y fantástica escuela de arte» ubicada en Denver (Estados Unidos) y especializada en el diseño y en el arte aplicado a la industria.