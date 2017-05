EH Bildu, Podemos e Irabazi piden que el Ayuntamiento asuma la gestión directa del servicio de limpieza

Los grupos municipales de EH Bildu, Podemos e Irabazi han solicitado este martes al alcalde Gorka Urtaran que el Ayuntamiento asuma la gestión directa del servicio de limpieza de la ciudad. Las fuerzas de la izquierda han realizado esta petición coincidiendo con el cumplimiento del plazo otorgado a la empresa FCC para hacer efectivos los acuerdos alcanzados para evitar la huelga que había sido anunciada por los trabajadores tras los despidos de cinco de ellos. «La realidad es que FCC vuelve a incumplir», ha afirmado Miren Larrion, portavoz de la coalición abertzale. Dos meses «es un periodo suficiente para haber llegado a un acuerdo. Sin embargo, a día de hoy, los cinco trabajadores no han sido readmitidos», ha añadido Larrion, que considera que «es el momento de tomar medidas».

«Esa medida es la remunicipalización», ha continuado el edil de Podemos Jorge Hinojal, que ha puesto una serie de ejemplos sobre ayuntamientos nacionales (Barcelona, Zaragoza, Madrid, etc.) y de Europa (París, Londres o Berlín) que han asumido diferentes servicios y que han «optimizado» la gestión. Ha asegurado que así «lo avala también el Tribunal de Cuentas» y ha explicado que «es posible reducir los costes gracias al ahorro en los gastos de licitación y de supervisión técnica». Además de un ahorro económico, «mejoramos la calidad del servicio» y «garantizamos el cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores».

Óscar Fernández (Irabazi), por su parte, ha indicado que «el Gobierno ya no tiene excusas para continuar de la mano del cártel de la basura, encabezado por FCC» y ha planteado a Urtaran que «debe definirse y decir con claridad si sigue apostando por la gestión privada o quiere una gestión pública». Urtaran "tiene que decidir si está con el PP y las multinacionales que toman el pelo a la ciudad", ha añadido Larrion "o si se une a los grupos de izquierdas para que la limpieza de Gasteiz se gestiones de manera directa".

Explicación de Prusilla

Mientras, el concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, Iñaki Prusilla, ha explicado que «los próximos días van a ser claves para ver si la empresa se queda en Vitoria o no». Aunque ha admitido que el plazo se cumple hoy, el edil ha señalado que en cualquier caso demorar unos días la cuestión no es prorrogar el plazo, ya que la solución debería quedar definida esta semana. Además, ha afirmado que «si no admite a los trabajadores despedidos, entenderemos que la empresa no quiere continuar». En ese caso, «veremos el camino que hay que seguir».