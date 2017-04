«Me siento orgullosa de cómo gestiona la diversidad cultural la ciudadanía de Vitoria»

Licenciada en Periodismo por la UPV y doctora en Cine y Literatura por la Universidad de California, el perfil profesional de Rosabel Argote (Vitoria, 1968) está ligado al Colectivo de Ayuda al Refugiado de Euskadi (CEAR) como responsable en Álava. Estuvo implicada en el movimiento social Gora Gasteiz -que logró articular la unión política de toda la oposición para evitar una segunda legislatura como alcalde del popular Javier Maroto- y aunque lamenta el momento «de creciente islamofobia», resalta la respuesta de los ciudadanos, que le hace sentirse «orgullosa» por cómo gestionan la diversidad cultural.

- Empecemos por el tema de más actualidad. En el libro ‘Vestimentes’, ustedes defienden el hiyab como un accesorio de rebeldía y apuntan que puede llegar a ser utilizado por la moda, lo que ha levantado polémica por lo que significa de opresión a las mujeres en el islam.

- Todos los atuendos que llevamos las personas emiten significados. Si aceptamos en algún momento que tiene que haber una entidad superior que decide qué atuendo te puedes poner tú y cuál no, la cuestión es en quién delegamos esa autoridad. Por otra parte, el libro reivindica el derecho humano a la identidad y portar determinadas prendas es una cuestión identitaria, un derecho humano. Habría que ver con qué otros derechos entra en colisión y ver cómo se negocia esa colisión.

- ¿Qué opinión le merece el uso del velo?

- Que cada uno decida en libertad.

- Muchos creen que precisamente es eso lo que no ocurre, que las mujeres musulmanas no son libres para decidir si lo llevan o no.

-En cualquier caso, yo no voy a ser quien le diga a una mujer musulmana si se tiene que poner el hiyab o no. No podemos infantilizar la imagen de las mujeres musulmanas ni asumir que no son seres pensantes. El libro lo único que hace es plantear diez preguntas para invitar a la reflexión y la última cuestión, la once, es: ‘Tus vestimentas pueden ser tus vestimentes. Tú decides’.

- No ha debido gustarle el contenido ni al propio Ayuntamiento, que les ha retirado la subvención.

- Sí, pero no ha sido por una cuestión de contenidos. Quien nos haya acusado de trivializar con el tema de la moda es que no se ha leído el libro. Lo que hemos intentado ha sido sacar el tema del hiyab del debate de la confrontación y de las fobias y llevarlo a un ámbito como puede ser el de los atuendos.

- Entonces ¿por qué les retiran la subvención?

- No quiero que se siga llevando al debate todo esto. No presentamos el libro en plazo y el Ayuntamiento nos ha requerido por haber incumplido y ante el reconocimiento de que ha sido así, nos retiran la subvención. No queremos estar en esta guerra. El libro deja de estar financiado por el Ayuntamiento y es nuestro.

- La polémica surge muy fácil en todo con lo relacionado con el mundo musulmán. ¿En Vitoria más que en otros sitios o similar?

- No creo que en Vitoria ocurra más que en otros sitios. Vivimos en un contexto de creciente islamofobia. Es un momento social. Vitoria ha destacado precisamente por lo contrario; ha dado muestras en los últimos años de ser una ciudad que no se quiere enredar por los rumores xenófobos o racistas o islamófobos. Si miramos hacia atrás, veo incidentes puntuales que me han hecho tener miedo a cómo puede estar expandiéndose la islamofobia (pintadas, amenazas a las organizaciones, ataques a las mezquitas...) pero luego también hemos sido protagonistas como ciudad con un movimiento social del que yo me siento muy orgullosa. Vitoria ha sabido reaccionar ante amenazas que han podido poner peligro la convivencia entre culturas y podría estar dispuesta a volver a responder si se diera el caso.

Miedo al extranjero

- Habla de Gora Gasteiz, que veía una ciudad fracturada. Pasados casi dos años, ¿ha cambiado?

- No hablo de una ciudad fracturada en dos. Es una ciudad que, como todas, tiene que aprender a convivir interculturalmente, dentro de toda su amplia gama de colores, en ese espectro ideológico que es muy amplio. Cuando se suceden acontecimientos internacionales, por ejemplo, que nos hacen tener miedo al extranjero, genera en la ciudadanía desconfianza y vivimos situaciones contradictorias. Por ejemplo, a propósito de la muerte del niño Aylan, la ciudadanía pidió que vinieran personas refugiadas del conflicto de Siria. Luego llegan con sus credos religiosos, su hiyab... y se encuentran con la reacción y los microrracismos cotidianos de ver que nadie les quiere alquilar un piso, por ejemplo. ¿Por qué se propagan esos rumores sobre si serán yihadistas y van a poner bombas? Acaban generando un clima de riesgo de propagación xenófoba.

- Teniendo en cuenta ese clima, ¿en que punto está Vitoria?

- No sé si existe más o menos discriminación. Lo que sí es cierto es que a día de hoy existe discriminación de los refugiados en el acceso a la vivienda en alquiler. El 100% de las que atendemos y que viven en nuestros pisos, pasados los seis meses, cuando tienen que buscar un alquiler se encuentran con el miedo o rechazo de particulares o inmobiliarias a alquilarles un piso.

- ¿Da igual su origen o sólo sucede en el caso de los musulmanes?

- En general es a la población extranjera.

- Se vincula al extranjero con el fraude en las ayudas, en la RGI...

- Sí. Por qué se propagan los rumores es otro tema a debatir. La educación es una cuestión y otra es lanzar a la ciudadanía mensajes favorables a la diversidad cultural, no mensajes que nos enreden sobre si vienen a abusar de las prestaciones sociales... Se ha demostrado por activa y por pasiva que no es así. Se ha hablado mucho de fraude...

- Pero lo cierto es que existe.

- Y la corrupción existe. Eso no lo voy a negar. Hablamos de un 0,3%. Pues que el Gobierno haga sus deberes, que creo que se están haciendo, para que cuando vea indicios, los frene. Has hecho tu control y es un 0,3%. Que una persona de no sé cuantas mil es yihadista... Los discursos deben responsables.

- El Gobierno vasco implantará precisamente la huella digital como forma de control.

- Sobre eso en concreto, nosotros no hemos hecho ningún posicionamiento, pero estamos en contra de cualquier recurso o medida que estigmatice a las personas extranjeras.

- La campaña contra los rumores xenófobos comenzó en 2008, ¿se ha avanzado algo?

- Es un poco coincidente con la crisis. Cuando ha atizado, se ha generado el ‘sálvese quien pueda’ y los primeros que caen son los últimos que llegaron. De ahí que los rumores xenófobos hayan aumentado y se siguen difundiendo. Pero también ha aumentado la respuesta en voz alta de gente que está en contra de esos rumores, en contra del racismo.

- ¿Qué opina de situaciones como la que ha tenido lugar en Abetxuko con los Pichis? ¿Dónde han estado en ese conflicto los movimientos como Gora Gasteiz?

- Hubo respuesta, posicionamiento público y hubo quienes firmaron un manifiesto que animaba a la convivencia intercultural, a desatascar el conflicto. La convivencia trae consigo el conflicto. Los hay de pareja, interreligiosos, intergeneracionales... Lo que hay que aprender es a gestionarlos de forma pacífica.

- Está orgullosa de vivir en Vitoria. ¿No se protesta por todo? Un ejemplo: se pretende ampliar del tranvía y un grupo vecinal se opone...

- A mí me gusta. Prefiero que sea una ciudad que protesta, que puede expresar sus opiniones, que vivir en una ciudad anestesiada en el consumismo, en el individualismo. Una ciudadanía que es capaz de unirse en torno a unos intereses comunes y hacer escuchar su voz, me parece que es lo suyo. De momento necesitamos los espacios para hacer oír nuestra voz. Me parece muy bien que la gente proteste y lo haga de muy diferentes maneras.