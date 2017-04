La Diputación pone en marcha dos pisos de emancipación para menores de Bideberria

El camino que ofrece la Diputación alavesa a los menores extranjeros no acompañados con el objetivo de que aprendan a desenvolverse de forma autónoma se dividía hasta ahora en dos fases. Una primera, y urgente, de acogida de los chavales que llegan al territorio -en ese momento pasan a encontrarse bajo tutela foral- y una segunda, tras superar los obstáculos iniciales, como la barrera idiomática, destinada a su integración con planes de atención ya individualizada. A ese recorrido, según ha podido saber EL CORREO, se sumará en breve una tercera etapa más personalizada que ahonda en la preparación de estos jóvenes, conocidos como ‘menas’, para su independencia mediante la apertura de dos pisos de emancipación como último escalón de este proceso vital.

La decisión de sumar este nuevo recurso al proyecto foral Bideberria, nombre que recibe el centro donde se desarrolla el programa destinado a los menores extranjeros no acompañados, surge del flujo constante de chavales con este perfil que recibe Álava desde hace años y que «no se prevé que vaya a parar». «Es algo que ocurre también en otros territorios», constatan quienes conocen la situación. Las instalaciones ubicadas en el entorno del parque de Molinuevo cuentan, pues, con una demanda que no cesa y que la Diputación alavesa ha aprovechado para reorganizar servicios y crear los pisos de emancipación fuera de este recurso. No son las únicas viviendas que funcionarán en la provincia como lanzaderas hacia la vida independiente -hay ya otra casa- pero sí las primeras que se idean de manera específica para ‘menas’.

El objetivo, en cualquier caso, es facilitar el proceso de autonomía personal, social y laboral de los menores en un lugar donde aprendan precisamente a valerse por sí mismos. En los pisos habrá supervisión permanente de educadores como ocurre en el centro Bideberria, pero los inquilinos tendrán que manejarse en un espacio mucho más reducido y similar a la vida independiente así como organizarse en las tareas propias de la convivencia mientras continúan, por ejemplo, con sus estudios. Se trata de un modelo más cercano a la autogestión al que sólo podrán acceder, eso sí, los jóvenes con cierto nivel de integración que hayan cumplido 16 años con vistas a prepararles también para su próxima mayoría de edad.

Cierre del círculo

Con estos pisos, que se abrirán en mayo y que sumarán 10 plazas ampliables a 15 en función de las necesidades, se cerrará el círculo del proyecto Bideberria. Concebidos como el módulo III del recurso residencial tutelado por la Diputación alavesa, destinado a ‘menas’ de 12 a 18 años, ofrecerán una atención mucho más personalizada a los chavales que ya han pasado con éxito por las fases previas. La primera (I) se centra en su acogida en las instalaciones forales donde, entre otras medidas, se realiza un diagnóstico de la situación familiar e individual del menor que, a menudo, entra en el centro sin ni siquiera conocer el idioma. Aquellos que avanzan en el proceso de integración saltan a la siguiente etapa (II) para dar nuevos pasos, por ejemplo, a través de su formación o una iniciación profesional.

En el centro que se levanta junto a Molinuevo reciben, además de alojamiento y manutención, un programa de intervención social y comunitaria adaptado a su situación que incluye desde clases en castellano y alfabetización a actividades deportivas y ocio.