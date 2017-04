«Estamos con lo que decía Cuerda; el tranvía debió haberse quedado en Lovaina»

No repudian el tranvía como alternativa de transporte. «Lo que rechazamos, en concreto, es este proyecto de ampliación». Y dicen no tener detrás a ningún partido político. Begoña Seco es la portavoz de la plataforma ‘Tranvía no’ que desde el pasado 23 de marzo se viene movilizando en contra de los 1.400 metros del nuevo trazado que conectará Angulema con la universidad a través de Adurza y San Cristóbal, en los que se invertirán 17 millones de euros. El grupo dice contar con una red de apoyo -a través de correo electrónico y redes sociales- de 225 personas. En sus mesas informativas han recabado ya 2.150 firmas de adhesión. Su reto es llegar al pleno municipal del 5 de mayo con un respaldo que legitime su exigencia: «La paralización del proyecto por su impacto y por incumplir normas que tienen que ver con la ordenación de la ciudad».

- ¿No creen que llegan tarde?

- Es lo que quieren hacer creer a la gente. Pero ahora se está preparando el proyecto y tiene que volver a pasar otro proceso de alegaciones. Hay un recorrido administrativo en el que seguiremos sensibilizando a la gente y poniendo alegaciones. No todo está cerrado. Tampoco descartamos emprender acciones administrativas. Desde luego, en el pleno exigiremos la paralización por causas justificadas.

- ¿Qué son?

- El paso por calles estrechas, la tala de árboles, la eliminación de aparcamientos... Para esta zona sur tienen que esperar a explotar lo que hay, ver otras alternativas.

- Lo que hay es el autobús, y es más contaminante.

- El Ayuntamiento va a comprar veinte autobuses y son diesel, sí. Pero les dijeron que adquieran híbridos para dar el salto al autobús eléctrico, flexible en unos cinco años. Este sí se acomoda a todas las zonas y barrios. Pero apuestan por el tranvía; hablan de accesibilidad pero ésta también se puede gestionar a través del transporte urbano con plataformas y tal, pero no lo hacen, y con más frecuencias, que lo pide la gente. Desde que se hizo la reforma de Tuvisa con los periféricos la gente está encantada. Y luego la alta capacidad. Esa es otra de las características que se asocia al tranvía y que no se cumple. Aquí tendría que ser una rentabilidad de 3.000 personas cada hora. ¿Desde Angulema hasta la Universidad va a haber 3.000 personas? La línea 8 es una de las menos utilizadas. Va desde la Universidad a Los Herrán prácticamente vacía.

- Sus detractores les reprochan que se movilizan ahora porque el metro ligero pasará por debajo de sus casas. Los vecinos de General Álava, Independencia, Desamparados o Angulema también lo sufren.

- De entrada, tiene tanta lógica que protestes cuando el tranvía pasa por tu casa que nunca podría ser un reproche. En Angulema o Independencia hubo mucha protesta también pero quizá no tuvieron la fuerza o no insistieron en la movilización ciudadana. Y algunos están luchando ahora para que se lo quiten. No estamos sólo por nosotros. Estamos informando a nuestros vecinos, porque nadie lo ha hecho. En nuestro barrio seguramente hay gente que está a favor del tranvía...

- La mayoría.

- Eso es algo que no sabemos porque no hay estudio de demanda real.

Sin enfrentamientos

- Pero colectivos con mayor representación como el Consejo de Zona de Olárizu o Adurtzakoak se mantienen al margen de su campaña para no dividir, dicen, al barrio.

- Nosotros en la asamblea del 11 de marzo ya dijimos que no iban a conseguir hacer que en Adurza pasara lo mismo que en Abetxuko, donde una persona creó una asociación paralela. Sabemos quién creó la asociación, qué apoyos tenía, qué partidos estaban ahí metidos. Se enfrentó a los vecinos. Pero aquí no va a haber enfrentamiento vecinal. Si Adurtzakoak y el Consejo de Olárizu no se mojan es porque ellos tienen gente que dice que sí y que dice que no. Respeto absoluto. Ellos hacen un trabajo y nosotros, a lo nuestro. Nosotros sólo hablamos con la gente y que luego ella decida.

Trazado alternativo

- ¿En su caso hay algún partido político detrás?

- No, de la misma manera que no somos un grupo antitranvía; de hecho, hay gente en nuestra plataforma que está muy a favor del tranvía, pero no de éste. La cuestión es que si hablamos de árboles nos llaman margaritas, si hablamos de coches, de antitransporte público...

- El Consejo presentó al Gobierno vasco un trazado alternativo que fue rechazado...

- Sí, que no fuera por el puente de Las Trianas y que subiera por Jacinto Benavente. La verdad es que no lo hemos hablado. ¿Hubiera sido distinto con ese trazado? No sé qué decirle. Nosotros estamos con lo que planteó el exalcalde José Ángel Cuerda; que el tranvía tendría que haber parado en Lovaina, ahí. No debería pasar por calles estrechas. ¿Hubiera pasado algo si se hubiera quedado en Lovaina o en el Parlamento y que el centro se hubiera mantenido como estaba ya, peatonal? Nosotros queremos que sigan funcionando los autobuses en nuestros barrios, y en 5 ó 6 años, eléctricos. ¡Si es que es muy sencillo! Mire, si ahora voy a Txagorritxu en autobús desde Adurza y llego en 8 minutos, ¿por qué voy a usar el tranvía, que es más caro y te va a obligar a hacer transbordo o ir 500 metros a pie si, por ejemplo, una persona mayor se quiere llegar hasta el HUA?

- Pero es un servicio también para la universidad.

- ¿Quién va a ir en verano, en Semana Santa? El 47% de los estudiantes vienen de fuera de Vitoria, en tren con la estación al lado, en coche propio o compartido. Muchos viven en Adurza y San Cristóbal o en el Casco Viejo y vienen andando o en bici. Y cien autobuses diarios llegan desde Bilbao, de Bizkaia, que recoge a los estudiantes en todas las paradas y les deja por todas las universidades. Lo que quiere esa gente son aparcamientos gratuitos. Pero van a quitar 200 plazas.

- ¿Pedirían una consulta vecinal?

- No lo contemplamos. No vamos a hacer el trabajo de los partidos políticos. Pero vamos a seguir informando, barrio a barrio.