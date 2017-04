«Si llego a estar dentro me habrían matado»

Se le humedecen los ojos al recordarlo. D. L., un indigente de 23 años, denunció ayer ante la Policía Local el incendio supuestamente premeditado de su morada, levantada en el muelle de carga de una fábrica vitoriana sin actividad desde hace lustros. El autor o autores «sólo han dejado cenizas. Si llego a estar dentro durmiendo, me habrían matado», comparte con clara amargura. Y pudo ser aún peor. «De vez en cuando viene gente que anda también tirada y le echo una mano. Se quedan aquí a dormir. Si tengo dos mantas le doy una y me quedo con otra».

Con un pasado reciente intempestuoso –ha tenido numerosas intervenciones con la Policía Local y la Ertzaintza, traducidas en continuas visitas al Palacio de Justicia–, había abandonado en los últimos tiempos el lado oscuro de la vida para tratar de «llevar una vida como los demás». De ahí que este episodio le perturbe todavía más. «Me duele el alma».

Estado en el que quedó la morada tras el ataque sufrido.

«Me fui por la mañana porque tenía juicio y me llamaron de San Antonio» –por Urgencias Sociales del Ayuntamiento–. «Marché al barrio de Salburua a tomar un café», rememora sobre el ataque sufrido. «Me llamó un amigo para avisarme. Me dijo ‘¿qué pasa en tu casa? Está ardiendo. Hay bomberos y municipales’. Un gitano amigo también me avisó: ‘te han quemado la casa, primo’». Cuando volvió «encontré nada. Sólo ceniza».

Antes, alfombras forraban el vallado. La estancia contaba con un par de colchones, una mesita con su mantel, velas para iluminarse por las noches, ropa variada bien almacenada y hasta «unas zapatillas Nike que me regaló mi hermana». Pero lo más importante, también escondía parte de su documentación. «Menos mal que el pasaporte me lo guardan en San Antonio, aunque sí han ardido todos los papeles del juzgado». En este enclave era donde policías locales y ertzainas le entregan sus notificaciones con la Justicia.

D. L. desembarcó en Vitoria con dieciséis años. Desde entonces casi siempre ha vivido en la calle. «Tengo familia aquí, pero no me llevo bien con ellos. Cada uno a lo suyo», espeta. «Sólo pido a la Policía Local que haga un esfuerzo por pillar a los que han hecho esto y lo paguen». Fuentes policiales consultadas por este periódico reconocen «la dificultad» de poder resolver este presunto ataque.

«Tener una casa»

Las llamas consumieron su casa hace unos pocos días. Desde entonces deambula sin rumbo fijo. «Hoy» –por ayer– «no he dormido. He pasado la noche en una gasolinera que está abierta las 24 horas».

Por eso pide «ayuda» al Ayuntamiento. «Que me echen una mano. Tantos años que llevo aquí, quiero tener una vida mejor. Tener una casa como todo el mundo porque tengo derecho». solicita firme. Desde los servicios sociales le han ofrecido hueco en el albergue municipal conocido como Cmas. Invitación que ha rechazado.