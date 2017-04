Senén lleva su huevo frito a Abu Dhabi

Rodeado de palmeras y a escasos metros de la playa. En estas condiciones, a casi 8.000 kilómetros de su establecimiento de la vitoriana calle Prado, ha cocinado Senén González durante una semana y media, en el hotel Park Hyatt de Abu Dhabi, un ‘cinco estrellas’ con la habitación a más de 300 euros. Los clientes de este recinto de superlujo –tiene capacidad para alojar a más de 700– han podido probar las creaciones que el chef del Sagartoki ha elaborado con motivo de un intercambio cultural y gastronómico al que ha sido invitado.

Su pintxo de huevo frito «pero con pimiento del piquillo en lugar de con panceta, puesto que allí había mucha gente que no come cerdo», conquistó el paladar de los comensales, que también se vieron «gratamente sorprendidos» por la tortilla de patata que ha hecho popular Senén, así como por el sushi elaborado con láminas vegetales. «Aunque también había turistas europeos e incluso algún español que pueden estar más familiarizado con nuestra gastronomía», explica el chef, cuando vieron la tortilla y, sobre todo, el pintxo de huevo «se quedaban admirados. Para nosotros es un orgullo poder trabajar en sitios nuevos y tratar de impresionar y enamorar con nuestros platos».

Presente en el Salón de Gourmets junto a otras firmas alavesas Desde ayer y hasta el jueves se celebra en Madrid el Salón de Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad que reúne a 1.630 expositores y 40.000 productos. Senén González está presente en el recinto de Ifema con sus creaciones culinarias, pero la representación alavesa va más allá. Bacalao Giraldo, la firma de patata Paturpat, Quesería La Leze o bodegas como Marqués de Riscal, Luis Cañas, Izadi, Faustino, Ysios, El Coto, Remírez de Ganuza, Valdemar o Covila (Cooperativa Vitivinícola de Lapuebla de Labarca) son algunas de las empresas participantes.

La oportunidad de poder cocinar en la capital de este emirato –es la segunda ciudad más poblada, después de Dubai, de los Emiratos Árabes Unidos, formado por siete territorios– le llegó a González a través del chef ejecutivo del Park Hyatt. Ivan Musoni, un cocinero italiano «que tiene a su cargo a otros setenta» en este complejo de Abu Dhabi que cuenta con tres restaurantes además de otro en la playa del hotel. «Me ofreció la posibilidad de acudir a las sesiones Masters Food and Wine que organizan anualmente». Senén le conoció en Milán en otro evento gastronómico, «pudo comprobar cómo trabajamos las recetas del pintxo de huevo, de las croquetas... Y me llamó».

Visita a mercados locales

Y entre ambos confeccionaron un menú a base de tapas ‘delicatessen’ «y también mostramos a los clientes la manera de cocinar. La verdad es que el contraste cultural es tremendo, pero hemos podido enseñar nuestras costumbres y también aprender de las suyas». Así, Senén González visitó el Mercado de Dátiles de Abu Dhabi «donde hay una gran variedad de dátiles, más de cien, porque es uno de sus productos estrella, y los empleamos en elaboraciones dulces y saladas», como por ejemplo con el sushi mediterráneo que él hace habitualmente con laminas vegetales.

Mina Zayed Port, un gran espacio en el que los productores del emirato ofrecen sus frutas y verduras y también diferentes pescados locales, «fue otro de los lugares que me sorprendió», recuerda el chef del Sagartoki, que guarda alguna anécdota como cuando quiso hacer la clásica gilda «pero no había guindillas buenas y me trajeron unas enormes y hubo que improvisar».

Este cocinero vitoriano ya piensa en regresar a Abu Dhabi y repetir «una experiencia maravillosa». Tiene anotado en su calendario la fecha del último fin de semana de noviembre, cuando se disputa allí el último gran premio del Mundial de Fórmula 1.