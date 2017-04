En la historia negra de Labastida

Labastida, 10 de junio de 1765. El alba despertaba con tibieza por el horizonte intentando disipar la densa penumbra de la noche. La bóveda celeste, con un fulgor radiante, adelantaba un día sofocante. El bochorno arreciaba con fuerza y bamboleaba de un lado para otro los tiernos pámpanos que habían brotado de los pulgares de las leñosas y retorcidas cepas. Un grupo de gente corría hacia el lugar donde se aposentaba el alcalde de la villa, Manuel de Lacuesta Ocio, que desempeñaba, como ordenaba el estado noble, el cargo de juez ordinario. Llamaron a voces al corregidor que se despertó sobresaltado. Se entreabrió la ventana de su dormitorio, acompañado de un agudo chirrido, y gritó: «¿Qué pasa?» Le contestó un vecino: «Señor, ha aparecido un cadáver bañado en sangre y con varias heridas en la calle del Hospital viejo».

Se identificó al muerto como Manuel Martínez, a quien apodaban ‘El Moro’, nacido en Briviesca y que trabajaba como bracero para el señor Prestamero, que se dedicaba a la elaboración de aguardientes. En la actuación preliminar aparece una chamarreta parda, que no pertenece al difunto. El cirujano, José de Amurrio Gil, confirma que la muerte «se ha producido por tres heridas producidas por un instrumento punzante, dos de ellas en el corazón y una tercera en el brazo», según los documentos del caso que se pueden consultar en el Archivo Histórico Provincial de Álava.

Al día siguiente, por Labastida corrió de boca en boca que la víspera de los hechos el difunto estuvo en compañía de Francisco Pardo, natural de Villahan (Palencia) y que ninguno de los dos pernoctó en casa. Al palentino, que se dio a la fuga, lo describen los testigos como «de unos treinta y cuatro años de edad, moreno, de vista atravesada (bizco), salpicado de viruelas, pelo castaño negro, estatura regular, bien hecho y que se adornaba con una coletilla parda, alpargatas y sombrero negro».

Desfilaron más de cincuenta personas para testificar ante el tribunal. Muchos afirman que oyeron «la noche anterior por tres veces consecutivas cómo el fallecido solicitaba auxilio y justicia». Otros declaran que todo tuvo su origen en una pelea que mantuvieron entre ellos después de estar jugando a la calva en la era, como otros tantos lugareños, y que terminaron emborrachándose y riñendo.

Detenido en Logroño

El 12 de junio de 1765, José Elgueta, vendedor ambulante y natural de Labastida, afirma voluntariamente ante el juez haber sido testigo del apresamiento de forma fortuita del presunto criminal en Logroño. Fue calificado el hecho como una disposición divina y al asesino se le trasladó a la cárcel real «sujeto con dos pares de grillos de hierro y fuste de madera». Días más tarde, de la mazmorra logroñesa fue enviado a la de Labastida prendido «en un cepo, cadena y cinto de fierro».

El reo confesó su culpabilidad ante el juez aseverando que ‘El Moro’ tras una partida de cartas en la que se habían jugado una porción de vaca le insultó gravemente desafiándole para luchar. «Me llamó chapucero y mentecato y hombre que no sabía cumplir su palabra». A continuación se fue a comer a la casa de la tripera –posadera– y allí compró una navaja a unos navarros con la cual perpetró el homicidio.

Fue juzgado por autor culposo y doloso y condenado «a muerte natural de horca». El abogado defensor manda que se consulte todo el proceso a la Chancillería de Valladolid con el fin de que rebajen la pena al servicio en el ejército o al destierro. Sin embargo, el juez de Labastida no acepta la apelación. «Será extraído y conducido desde la cárcel donde se halla preso y trasladado en una bestia asno de albarda por las calles públicas hasta el sitio donde se halle fijada la horca, que será en la plaza pública y a la hora entre once y doce y en día que no sea fiesta de guardar». Fue su disposición final.

La ejecución

Nadie de la villa se brinda a desempeñar el papel de verdugo, una figura considerada por aquella época como pájaro de mal agüero. Y el escribano solicita para que «se traiga de Vitoria al Ministro Ejecutor, instando a que ninguna persona le ofenda de palabra y obra, debiéndose aposentarse en mesón o posada pública que no tenga personal noble». Nadie lo quiere acoger y se aloja finalmente en la casa del pregonero, Manuel Fernández.

Una mañana del 29 de abril de 1766 abandonó la cárcel Francisco Pardo, tembloroso y con el miedo metido en el cuerpo, montado en un asno camino del patíbulo, vestido con una túnica lúgubre, «acompañado por religiosos, cofrades de la Vera Cruz, y mucha guarda de soldados y paisanos armados hasta el Arco de la Razuria (el de la calle de San Vicente) y reducido en la horca en la que murió sobre las doce menos cuarto».

En este estado quedó suspenso y custodiado por hombres buenos de la villa. A las cinco de la tarde se le descendió del cadalso y le dieron sepultura en la cancela de la puerta de atrás de la iglesia de La Asunción. No tenía derecho a más honras fúnebres. Los presbíteros de la villa miraron para otro lado. Así eran nuestros antepasados.