Educación investiga 27 posibles padrones fraudulentos en matrículas escolares en Vitoria

El empeño del Departamento vasco de Educación por evitar que las familias presenten padrones fraudulentos para lograr plaza en el colegio deseado ha dado sus frutos. El número de posibles engaños ha caído en picado. La consejería que dirige Cristina Uriarte investiga en la actualidad 27 casos sospechosos en Vitoria. A estos padres se les requerirá en los próximos días más información que verifiquen que su lugar de residencia es realmente el indicado en la documentación entregada.

Educación ha llegado a este punto tras solicitar al Ayuntamiento de Vitoria el padrón histórico de un total de casi 330 familias. Tras su estudio, la mirada se ha centrado en estos 27 casos. De ellos, cinco corresponden a familias que optan a dos centros públicos -Ikasbidea y Abendaño- y 22 aspiran a lograr plaza en cinco concertados -Olabide, Armentia, Carmelitas, CEU Virgen Niña y San Prudencio-. Son algunos de los colegios e ikastolas que gozan de más prestigio dentro de la ciudad por lo que todos los cursos se ven obligados a baremar ante la avalancha de solicitudes. Y los cinco puntos asignados por residir en la zona a la que pertenece el centro son determinantes.

Pese a que el proceso de investigación no ha concluido y las cifras no son definitivas, los datos ya demuestran un descenso importante con respecto a los del año pasado. Entonces, Educación pidió información adicional a 300 familias. De ellas, 84 no lograron acreditar suficientemente que sus hijos residían en el domicilio incluido en el padrón aportado en el período de matriculación. Por ello, el Gobierno vasco procedió a suprimir los puntos obtenidos fraudulentamente y 34 perdieron la plaza previamente asignada, lugares que fueron cubiertos por otros que estaban en la lista de espera. Estos padres tuvieron que enviar a sus hijos al centro que determinó la Delegación de Educación de Álava, colegios cercanos a su domicilio en los que había vacantes, probablemente los que querían evitar con su engaño.

Facturas de luz, agua y gas

Este es el segundo año en que Educación revisa los padrones. Pero en esta ocasión, ha estrechado aún más el control. De hecho, en la orden que regula la presente campaña de nuevas matriculaciones se añadió un párrafo donde se especificaba que el certificado de empadronamiento tiene un valor de presunción del domicilio y «podrá quedar desvirtuada por otras pruebas solicitadas como facturas de luz, agua, gas o teléfonos, y datos históricos del padrón». Esto ya aventura el tipo de información que la consejería de Cristina Uriarte quiere recabar de esas 27 familias.

En esta lucha, sin embargo, no está solo el Departamento de Educación. Colegios públicos y concertados que cada año se ven desbordados de solicitudes también incidieron durante sus jornadas de puertas abiertas en la obligación de cumplir las normas y las medidas que adopta Educación en caso de que se confirme el fraude. Incluso alguno de ellos llegó a fotocopiar párrafos de la orden e incorporó esa documentación en la carpeta entregada a los padres.

Por su parte, el Ayuntamiento también han cumplido con su compromiso de apoyar la medida de la consejería y aportar la información requerida del Padrón, «siempre que no se vulnere la Ley de Protección de Datos».