Aena asegura tener «voluntad» de subsanar las carencias de Foronda

Aena responderá a la falta de mantenimiento de algunas de las infraestructuras de Foronda y actualizará las instalaciones que lo requieran «en función del crecimiento y de las necesidades de los pasajeros». Es la respuesta de la sociedad gestora del aeropuerto a las deficiencias que han detectado los usuarios que viajaron recientemente en los vuelos chárter de Semana Santa y los aviones regulares de Ryanair. Problemas que ayer denunció EL CORREO, con afección directa en el aparcamiento, cafetería y zona de embarque, que «tenemos voluntad de resolver lo antes posible».

No se dan plazos cerrados. Pero desde la empresa público-privada se plantea, de entrada, que los trabajos de limpieza del parking –protagonista de la última gran inversión en el aeródromo alavés– se acometerán «en breve». Operarios del servicio de jardinería procederán a la siega de una vegetación que se ha convertido en muro perimetral y que invade directamente la salida además de otras zonas del recinto.

Reformado hace unos seis años, con capacidad para medio millar de vehículos y de uso gratuito, el espacio necesita labores de conservación que, se admite, no se han producido con la frecuencia necesaria «por falta de uso». Hasta este mes, y desde junio del pasado año –cuando concluyeron las operaciones del Imserso–, no ha existido un flujo de viajeros significativo.

Y ese factor ha incidido en una desidia que explicaría también que el aparcamiento no se iluminase la noche del pasado martes, pillando por sorpresa a decenas de viajeros que acababan de tomar tierra procedentes de Viena. A las dos de la mañana tuvieron que acceder a sus vehículos con la simple luz de apoyo que emanaba de la terminal. «Estamos intentando verificar qué es lo que pudo suceder», explican desde Aena. Se insiste en que se trata de «un fallo puntual puesto que el parking tiene iluminación. No es normal». Y se desliza que «el error» no se repetirá.

Máquinas de 'vending'

En relación a la cafetería, cerrada desde hace años, desde Aena no se entra en valoraciones. «Se está trabajando en el tema». La propuesta lanzada desde la Diputación a través de su centro de promoción de empleo estaría pendiente de la redacción de un proyecto de explotación que la sociedad estatal tendrá que valorar y encajar en alguna de las fórmulas administrativas que posibilitarían una cesión.

Con el movimiento actual de pasajeros, se insinúa, un proceso abierto de licitación pública lanzado por la propia Aena y apoyado exclusivamente en parámetros de rentabilidad económica quedaría condenado al fracaso. De momento, sí se reforzará –como parte de un contrato de suministro para varios aeropuertos– las máquinas de expedición de bebidas y alimentos.

La estrechez del espacio que Foronda destina al filtro de seguridad previo al embarque, el que alberga los arcos detectores, «se mirará», plantean desde la empresa estatal. Pasajeros consultados por este periódico critican que no exista espacio para que la cola pueda avanzar en caso de darse el pitido de alerta por algún objeto metálico. Bastaría con desplazar un muro para ‘abrir’ la zona.

De momento, «no hay nada contemplado». Aena insiste, en cualquier caso, en que el aeropuerto tiene una dotación económica para mantenimiento: 9,5 millones de euros hasta 2021, tal y como ya ha reflejado este periódico. «Un dinero que se destina a todo el aeropuerto, no solo a la zona de aire», es decir, la pista y las plataformas.