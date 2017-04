El Artium critica con piel de humor

La crítica y la historia del arte llevan siglos buscando -con mayor o menor éxito- los términos y clasificaciones que puedan describir y acotar las notas de estilo que definen a un movimiento o autor. En el caso de Juan Pérez Agirregoikoa, el director del Artium apuesta por «‘mordacidad implosiva’, porque es algo que ves tranquilamente y después te explota en el cerebro». Y Daniel Castillejo lo sabe bien, ya que es un autor «muy bien representado» en la colección alavesa, lo que significa que el museo ha seguido con especial interés la trayectoria de este artista que vive «a caballo» entre París y San Sebastián.

Por encima de La Concha voló hace media docena de años la gran pancarta que, arrastrada por una avioneta, pregonaba ‘Marx, I Love U. Will U Marry Me?’ (‘Marx, te amo. ¿Te casarías conmigo?’). Y, al ver ‘Lalangue Lavion’ (2011), alguno exclamaba «¡Marx se casa!».

Otro personaje de la muestra es de ‘El Síndrome Muntadas’, una especie de cómic de gran formato a carboncillo donde apunta al ‘star system’ del arte, a través del «artista español más internacional y conocido», de nombre de pila Antoni. La vida del creador internacional aparece enfocada como «circo, todo apariencia» -como un acto «Contra la diabetes y la obesidad mórbida infantil en el África Subsahariana»-, aunque Agirregoikoa admite que, en el fondo, «me estoy riendo de mí mismo».

El artista también saca de contexto las acuarelas donde retrata al ex presidente francés Sarkozy en un libro con agudos textos de Gilles Grelet, para un demoledor alter ego bibliográfico del Libro Rojo ligado a la revolución china. «Trabajo con las cosas que me preocupan. No es cuestión de ideología», matiza el autor de un proyecto expositivo donde transforma las fechas del golpe franquista y de la revolución rusa -18 y 17, respectivamente- en algo tan imposible como ‘38 de julio-37 de octubre’. «Es un tiempo que no existe, un vacío», enlazado con referentes de la historia del pasado siglo.

La ideología, el capitalismo y las religiones tienen su lugar en el universo del artista vasco. «Hay un humor mordaz, soterrado y, al mismo tiempo, elegante», indica el comisario, que ha trabajado en diversas ocasiones con el autor desde 1999.

Pasolini y Platón

La re-educación, el poder, el deseo o la crítica de la ideología son algunos elementos recurrentes que Peio Aguirre observa en el artista donostiarra. Para el comisario, el conjunto reunido en el Artium supone una muestra «de mitad de carrera» para un autor de un recorrido cercano a la treintena. Además de su labor en salas y galerías, «faltaba una exposición institucional para consagrarle en el contexto del arte contemporáneo vasco», apuntaba el curador. Por su parte, la diputada Igone Martínez de Luna enmarcaba la exhibición en la atención al contexto más próximo del centro-museo, que -recordó- acogerá en otoño el trabajo del alavés Santos Iñurrieta.

La obra que reestrena la sala Sur incluye imágenes como ratas bautizadas ‘Élites’, un pez con rostro hitleriano y asombrado, otro roedor que saluda brazo en alto -‘Rata facha’-, un árbol familiar y hasta un ‘Bosque machista-leninista’. Y piezas en formato de vídeo, como una mirada al Evangelio según San Mateo vía Pasolini ‘Dead Letter’ o a la caverna de Platón, ‘Radio(a)phonie’, específica para la ocasión.

Agirregoikoa es, en suma, un artista que no dejaría una fotografía sin pie, que busca la dialéctica entre lo gráfico y lo textual, para dar lugar a realidades más allá de lo inmediato. Su personalidad y obra se analizan en el catálogo, con textos de Peio Aguirre, Lars Bang Larsen y Pablo Lafuente.