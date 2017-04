Quince años de cárcel para el padre que abusó durante años de su hija en Vitoria

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a los cinco miembros de la familia vitoriana acusados de violar, vejar y tener en un régimen de semiesclavitud a una joven, quien sufrió esta pesadilla desde su infancia hasta cumplir los veintiséis años, cuando se atrevió a denunciar a sus parientes. Según ha sabido EL CORREO, al padre de esta chica, la máxima instancia judicial de la provincia le castiga con quince años de prisión por un delito continuado de agresión sexual. A la abuela, a 41 meses de cárcel por maltrato habitual en el ámbito doméstico. Mientras que las penas para los tres tíos procesados van desde los 33 meses hasta los cinco años y dos meses. Es decir, todos ingresarán en el penal de Zaballa.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Álava establece que los acusados indemnicen con 70.000 euros a la víctima por los daños morales causados y con 15.000 euros por las lesiones y secuelas psíquicas, según fuentes jurídicas.

En esta sentencia ha resultado clave el testimonio durante la vista oral de la hermana pequeña de la víctima. Esta joven corroboró su versión. Describió el calvario sufrido por las integrantes de esta familia a manos de su padre, de sus tíos y abuela. Sorprendió a todos porque cambió su versión en el juicio respecto a su testimonio en la fase de instrucción. «Entonces tenía miedo de lo que pudieran hacerle a mi madre y a mí, ahora me da igual», se justificó.

El tribunal también ha dado total validez a la denunciante. Ésta contó en la vista oral que su progenitor la violó «desde los seis hasta los trece años», que la pegó «mucho» y «con lo primero que encontraba». Narró asimismo «insultos» recibidos de manera habitual. Y que, una vez que se mudó a la vivienda de su abuela, ésta la vejó, al tiempo que dos tíos le realizaron «tocamientos». Un infierno que se prolongó hasta 2013 cuando, con 26 años, se atrevió a denunciar. Su «familia conocía» los hechos, pero nadie se atrevió a llamar a la Policía. Unos por «miedo», otros por complicidad. Incluso refirió que su hermana pequeña sufrió abusos similares.

«Ella fue la clave en esta causa», coinciden fuentes judiciales. En principio, no se esperaba que contara gran cosa, se suponía que al igual que había hecho antes su hermana mayor no recordara nada. Pero no fue así. Describió un auténtico calvario en la casa paterna. «Mi padre daba palizas constantes a mi madre y a nosotras. Si te dejaba marcas, esa semana no ibas a clase», puntualizó durante su comparecencia ante la Audiencia hace ahora tres semanas.

Compartió habitación con sus dos hermanas durante su infancia. «¿Qué ocurría por las noches?», le requirió entonces la fiscal. «Te lo puedes imaginar, cosas que no se deben hacer a una criatura», se arrancó para sorpresa de la defensa y la acusación. Luego reveló todo tipo de detalles de aquel supuesto infierno. Las presuntas violaciones cometidas por el padre se sucedieron en ese cuarto, en un palomar, en un pueblo alavés donde veraneaban... «No hay palabras para describir mi infancia. No quisiera volver a vivirla», zanjó con tono duro. A los catorce años se quedó sola en la casa paterna tras marcharse todos sus hermanos y su padre. «Comía lo que me daba la gente porque mi familia se desentendió hasta que los servicios sociales me entregaron a una tía».

Al igual que la víctima, aseguró, en referencia a la familia paterna, que «todo el mundo lo sabía, esto venía de atrás. Nadie hizo nada por miedo. Los servicios sociales y la Policía sabían que pasaba algo porque mi madre acudió a ellos cuando tenía tres años. Está registrado».

«Me van a matar»

Mantuvo contacto con la víctima cuando ésta se instaló en el domicilio de su abuela, donde también vivían los otros tres imputados, todos tíos paternos. «No la dejaban estar conmigo. Ella tenía que hacer todo lo que la mandaran. Desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche estaba haciendo cosas». Esa agenda incluía recados en los que iba cargada «como una mula», cortarles las uñas o tener la casa recogida. Una minorista ratificó esos encargos continuos.

Otra comerciante manifestó a la sala que la víctima, cuando hubo confianza entre ambas, le confesó los abusos a manos de su padre. Fue ella quien la animó a dar el paso y denunciar a los servicios sociales. «Sus familiares me amenazaron cuando se enteraron», apuntó.

La trabajadora social que la atendió recordó una «joven nerviosa, con miedo y que miraba constantemente el reloj». ¿Por qué? «Me dijo literalmente que como sepan que estoy aquí me van a matar».

Estos testimonios contrastaron con los ofrecidos por los cinco acusados, quienes siempre defendieron su inocencia. Todos negaron de forma tajante cualquier ataque o agresión a la chica. Hasta hablaron de que «estaba normal con nosotros» e incluso «de cachondeo».