«Firmé lo que me dieron porque pensé que era el contrato del alquiler y no vi un euro»

Lo que se presuponía un contrato de alquiler para meter un inquilino en su casa de Lakuabizkarra tornó en congoja al descubrir que, en realidad, firmó una cesión de la propiedad por 32 años, una deuda de 132.000 euros coincidente con el valor de la supuesta renta y hasta su cesión en caso de fallecimiento. Hace siete años de este infierno, tiempo en el que la propietaria de la vivienda no ha podido volver al inmueble. Ayer, la Audiencia Provincial de Álava revisó esta causa, en la que está procesada una exprocuradora ya condenada tres veces por estafas menores, su hermano a cuyo nombre está el contrato y la mujer que hizo de intermediaria.

Cada uno de estos tres encausados se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión. La primera jornada de este juicio dejó un reguero de contracciones y versiones contrapuestas por parte de los acusados, algún susto (ataque de sufrido por la víctima durante su testifical) y la sensación de que más personas de las sentadas en el banquillo de los acusados se aprovecharon de las «evidentes dificultes de comprensión verbal» de la víctima.

La propietaria explicó que la intermediaria, que era amiga suya, y la exprocuradora le prometieron alquilar la casa «por 480 euros al mes». A principios de 2010 firmó en una notaría vitoriana lo que pensó que era el contrato de arrendamiento. En realidad rubricó la cesión del piso y su legado al hermano de la procuradora cuando muriera. Sobre la intermediaria subrayó que «me dijo que firmara y así hice. Aún no he visto un euro». Respecto a la procuradora añadió que «me dijo que su hermano me iba a pagar 480 euros al mes».

«Tenía plena confianza»

La supuesta mediadora sólo reconoció poner en contacto a la exprocuradora y a la dueña. Negó estar en la firma, pese a que luego varios declarantes sí la ubicaron allí. El encausado apostilló que «firmé lo que me dijo mi hermana porque por aquel entonces tenía plena confianza en ella». Hoy no se hablan. Alegó que ingresó en sus cuentas 35.000 euros en un primer momento y que luego abonó otras cantidades hasta alcanzar los 105.600 euros de la supuesta renta. No vio raro adelantar 32 años de alquiler. Asimismo describió que invirtió «80.000 euros que guardaba entre una caravana donde vivía y un almacén».

Llegó el turno de la exprocuradora. Apuntó que la intermediaria «llevaba la voz cantante» de la víctima y que recibió algún pago. «A mí nadie me dio nada de dinero», abundó. Negó haber redactado el contrato, aunque sí sabe quién lo hizo. «Pero no quiero decirlo». Un testigo desveló que esta mujer le ofreció el piso «como una muy buena inversión» antes que a su hermano.

También intervino el notario que validó todo el proceso burocrático. Este hombre no apreció «nada raro» en la víctima a pesar de que una perito certificó que «es incapaz de responder a preguntas de cierta complejidad y mucho menos entender los documentos que firmó».