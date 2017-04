800 alaveses sufren un ictus cada año y una actuación rápida les puede salvar la vida

Los servicios de emergencia alaveses activan el ‘código ictus’ unas 1.500 veces al año. Ocurre cada vez que alguien llama al 112 o acude directamente urgencias porque de manera brusca pierde la visión o ve doble, no puede hablar o le cuesta articular palabras y entender, se queda sin fuerza o no siente un brazo o una pierna o se desequilibra y cae. Todas estas situaciones son síntomas del equivalente a un infarto de corazón, pero en el cerebro. El ictus, explican las páginas especializadas en medicina, son un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran la sangre al cerebro. «Este grupo de patologías, conocidas popularmente como embolias, también se denominan accidentes cerebrovasculares (ACV) y se manifiestan súbitamente».

Una respuesta rápida incrementa las posibilidades de que el paciente no sólo sobreviva, sino que lo haga con las menores secuelas posibles, explica el neurólogo Juan Timiraos, coordinador de la Unidad del Ictus del HUA en Santiago, una de las 55 de referencia en España. No todas las alertas resultan al final ser un ictus, ya que a veces detrás de estos síntomas se esconden otras dolencias. Pero la realidad es que sufren uno de estos accidentes cerebrovasculares cerca de 800 alaveses cada año, explica. Uno de cada diez no sobrevivirá a las primeras horas o días. Y para el resto, una intervención precoz resultará clave para su recuperación.

Timiraos detalla cómo con cada ‘código ictus’ se pone un marcha una maquinaria perfectamente engrasada que mueve a decenas de personas. Todo empieza con el médico del 112, relata. «Ellos son quienes detectan en primer lugar los síntomas sugestivos de tener un ictus». Si es así, el coordinador de las emergencias llama ipso facto a la unidad especializada en Santiago. Urgencias avisa a enfermeras, radiólogos, intensivistas, neurólogos, cirujanos vasculares, anestesistas. El abordaje de esta enfermedad ha sufrido un cambio radical en los últimos años.

48 horas críticas

«Lo primero que hay que hacer es descartar hemorragia cerebral y ver si la arteria responsable del ictus está obstruida o no», agrega. Hay que tener a punto por tanto el escáner o TAC y los quirófanos, mientras se estudia la medicación que tome el paciente y sus antecedentes. De manera paralela, en la ambulancia, esa persona será colocada en la camilla en una postura concreta y se controlará su presión arterial.

Existen dos tipos principales de ictus. Los hemorrágicos o hemorragias cerebrales se producen cuando un vaso sanguíneo (vena o arteria) se rompe y los isquémicos o infartos cerebrales cuando una arteria se obstruye por la presencia de un coágulo de sangre. Los primeros se dan en el 15% de los casos y son los más mortales, hasta el 40% de los afectados no lo superan. Los segundos son más frecuentes. «Nuestra intención es volver a abrir una arteria cuando el cerebro aún no se ha muerto. Cuanto antes mejor, porque a menos tejido cerebral estropeado menos secuelas», prosigue Timiraos. «Hoy contamos con medios muy sofisticados. Por ejemplo, la radiología intervencionista puede hacer un cateterismo y extraer el trombo in situ, pero también hay tratamientos vía intravenosa capaces de abrir arterias antes de que el tejido se muera».

Después los pacientes ingresan en una unidad considerada de ‘semicríticos’ en la que durante 48 horas enfermeras y neurólogos les va a controlar la presión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura o el ritmo cardiaco. Si algo va mal, podrán anticiparse a las complicaciones. Si todo va bien pasarán a planta en neurología y ahí es donde entran en acción cardiólogos, hematólogos, rehabilitadores, nutricionistas y los médicos de familia, con los que la comunciación resulta clave.

Allí estarán unos siete días de media y si las afecciones son severas serán derivados a Leza o a Aita Menni (en el caso de los usuarios del Alto Deba) para una rehabilitación más larga. Un 40% de los pacientes tendrán secuelas, indica Timiraos.

«Las primeras seis horas son las más críticas. La evolución de cada caso es diferente, pero en general tendrá el triple de posibilidades de ir bien si se actúa en los primeros 90 minutos que en la tercera o cuarta hora». Por eso el especialista insiste en llamar al 112 ante cualquier señal de alarma. Allí hay profesionales entrenados para saber detectar el peligro. Si el paciente es alavés, mirandés o vive en el Alto Deba todo estará dispuesto para que acuda a Santiago.

«Nuestro objetivo siempre es que el paciente sea autónomo. El coste de una persona muy afectada que se ve obligada a estar confinada en una cama y necesita ayuda las 24 horas es de 55.000 euros al año», revela el especialista. Timiraos recuerda que en Santiago hay un equipo listo para intervenir las 24 horas. «La OSI Araba ha hecho un esfuerzo tremendo para equiparnos y que estemos coordinados», destaca.