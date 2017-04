2.000 kilos de apoyo para Policastro

Las clases de religión en las que los alumnos de las ikastolas Mendebaldea de Vitoria e Ikasbidea de Durana reflexionan sobre conceptos como la solidaridad han dejado de ser teóricas. Durante las últimas tres semanas los estudiantes de primero de bachiller han animado a sus vecinos a donar harina de maíz, pasta, judías, mermeladas, aceite y otros productos no perecederos para ayudar a los refugiados en Grecia.

«Queríamos apoyar la alimentación en los campamentos cercanos a Policastro e implicarnos más allá de las palabras», explica el profesor de religión Abetto Oribe. Este miembro de la asociación cultural Garenok implica a sus pupilos en rifas o cenas solidarias para construir colegios en lugares como Etiopía, y el pasado mes de febrero organizó un encuentro con la periodista Sara Polo. La coordinadora de actividades de infancia migrante en Euskadi de Save The Children compartió con los jóvenes su experiencia como voluntaria en la isla de Lesbos y les contagió sus ganas de actuar. «Mis viajes me ayudaron a ver que estas personas, en especial quienes padecen intolerancias alimenticias, no sólo necesitan comida, sino que deben mantener una dieta equilibrada», explica. Tras hablarles del proyecto Movil Kitchen, los estudiantes de Ikasbidea y Mendebaldea decidieron hacer lo posible para aprovisionar la cocina sobre ruedas de la asociación Acción Directa Sierra Norte de Guadalajara. «Su furgoneta ofrece miles de comidas al día en el campamento Nea Kavala de forma altruista, y los estudiantes han hecho un trabajo excepcional al llevar la campaña fuera del ámbito escolar», celebra el docente. La capacidad de convocatoria de estos institutos se multiplicó cuando las mezquitas de Vitoria, el supermercado Simply de Lakua y las parroquias de Santa Teresa y San Miguel se sumaron a la causa junto al Banco de Alimentos de Álava. Los paquetes de comida y otros artículos como lápices de colores abandonaron Vitoria el viernes para poner rumbo a Barcelona, donde se concentran los envíos dirigidos al almacén de Tesalónica. «Nos alegró comprobar que gracias a este esfuerzo conjunto hemos recopilado 2.000 kilos de ayuda en apenas tres semanas, y no descartamos repetir el proceso el curso que viene», celebra Oribe.

Encuentro con Bideberria

Los bachilleres de Mendebaldea e Ikasbidea han vivido el proceso con emoción. «Enviamos cartas y repartimos folletos en los que animábamos a la gente a sumarse a la iniciativa, y contar con el apoyo de los profesores, padres y vecinos ha sido muy gratificante», valora Ángela Delgado, alumna de la escuela de Durana. Además de asistir al progreso de recogida, esta semana tuvieron la oportunidad de conocer a varios menores extranjeros no acompañados en una visita al centro foral de Bideberria. «Son jóvenes como nosotros que, mientras tratan de rehacer su vida, están deseosos de compartir su té y sus platos típicos con nosotros», reflexiona su compañera Ane Goiti. Ahora, los artífices de este movimiento solidario sueñan con el momento en que la ayuda llegue a tierras griegas. «Cuando la comida llene sus platos todo habrá merecido la pena».