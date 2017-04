21.000 coches viejos de Álava no podrían circular con la norma de Madrid y Barcelona

No es país para coches viejos. Barcelona y Madrid ya han anunciado el deseo de vetar en su casco urbano a los automóviles de más de 20 años. En principio, los más contaminantes. No es una decisión inminente, pero estará sobre la mesa en un par de años. ¿Qué pasaría si el Ayuntamiento de Vitoria tomara una decisión similar? De entrada, que 20.973 turismos, de los algo más de 150.000 que forman parte del parque móvil del territorio, se quedarían fuera de la capital. Aproximadamente un 14% del total. Eso por no contar todos los que están matriculados en otras provincias. En Bizkaia, por ejemplo, hay 70.000 coches con más de dos décadas a sus espaldas. Y no sólo los utilitarios están afectados. Las motos, furgonetas y camiones de reparto entrados en años de nuestras carreteras son otros 7.000 más.

El primero en mover ficha fue el Consistorio de Barcelona. A partir de 2019, el equipo de Ada Colau no quiere ver vehículos con más de 20 años por la Ciudad Condal. La justificación, sus emisiones. Según el propio Ayuntamiento, el 7% de los coches y el 16% de las furgonetas de la ciudad quedarían para el arrastre. Madrid incluso es más ambiciosa y para 2025 únicamente los modelos ecológicos podrán moverse con libertad por la capital, si los planes de Manuela Carmena salen adelante. A nadie se le escapa que forzar a las personas a cambiar de vehículo será un impulso al consumo de las familias. La duda es si el ciudadano medio, el clásico propietario del Astra, el Fiesta o el Megane, puede afrontar esta renovación de flota sin fuertes ayudas.

Más allá de las polémicas, la verdad es que el parque de automóviles de España, y el de Álava no es ajeno, ha envejecido de manera preocupante en los últimos años. En este momento, sólo 23.268 turismos alaveses tienen cuatro años o menos y desconocen lo que es haber pasado un examen en la ITV. La edad media de nuestros coches está cerca de los 12 años. La misma que la nacional (11,8) y un poco superior a la de Bizkaia, que es de 11,5. En cualquier caso, lejos de lo habitual en la Europa más desarrollada, que trata de mantener sus rebaños de acero por debajo de los 10 años.

39 eléctricos en el territorio

Está claro que la postura de Madrid y Barcelona, afectadas ambas ciudades por una alta polución, no tiene la misma urgencia en las capitales vascas. Si embargo, «lo que van a hacer en Barcelona y Madrid no son casos aislados. La tendencia es ésta. Y no sólo a nivel nacional. Es un fenómeno global. En países como Holanda ya ni quieren matricular coches diésel o gasolina, porque apuestan decididamente por los híbridos o los eléctricos», afirman desde las asociaciones de talleres de automoción. «Estamos en un momento de total mutación del sector. Tiende a desaparecer la época del diésel, que continuará hasta agotar stock: no quieren decir que en diez o quince años vaya a ir al desguace, pero les van a poner limitaciones, impuestos extra...», avanzan.

El futuro, opinan los especialistas, pasa por los coches híbridos o eléctricos. Aunque el camino parece abonado para esas tecnologías, hay mucho tramo por recorrer. En 2016, último año con datos aún oficiosos de la Dirección General de Tráfico, en Álava había matriculados 87.042 motores diésel y 65.709 de gasolina. El 99,93% del total.

Por detallar, tenemos 39 eléctricos, dos de biodiésel, 21 que consumen gas licuado del petróleo, cinco con gas natural comprimido, uno de hidrógeno y 31 que en los registros oficiales aparecen como sin determinar. En cualquier caso, lo mejor para moverse por la ciudad, visto lo visto, será la bici o el coche de San Fernando.