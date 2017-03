La plataforma contra la ampliación del tranvía hacia el Sur inicia una recogida de firmas

El proyecto de tranvía hacia la Universidad, una ligera ampliación de la línea actual –1,3 kilómetros– que cuenta con amplio respaldo político, se ha encontrado con un obstáculo que no esperaba dado lo avanzado de las gestiones administrativas para su ejecución. Una recién formada plataforma de vecinos de la zona de San Cristóbal, por donde discurrirá en su tarea de enlazar la calle Angulema con el campus alavés de la UPV, rechaza que el medio de transporte ‘verde’ cruce su barrio con sus raíles y sus catenarias. Desde hace algunas fechas cogen firmas y reparten carteles con el lema ‘Tranvía No’. Ya superan las 400 firmas, informa Begoña Seco, portavoz del colectivo. «No solo de las calles afectadas, también hay gente de Adurza, de la calle Iturritxu... Gente que sabe lo que vamos a sufrir», explica.

Ayer volvieron a salir a la calle para agregar apoyos ciudadanos a su pelea frente a las instituciones, todas a favor de extender el medio que ha revolucionado el transporte en Vitoria. A cambio de la rúbrica, los vecinos recibían su cartel para colocarlo en las ventanas. Consiguieron decenas de nuevos apoyos. Y al ritmo que se propagan –la próxima semana también estarán allí– Seco confirma la teoría que le impulsó a crear junto a otros siete vecinos la plataforma. Que el barrio no quiere ese medio de transporte. Esas ocho personas que primero fueron por libre se convirtieron en más de 120 cuando celebraron su primera reunión informativa el pasado 23 de marzo.

Ahora superan las 250 personas apuntadas a la misma, y las adhesiones siguen creciendo. «En el barrio hay gente que ni sabe que van a poner el tranvía», advierte. ¿Y qué es lo que hace que tantas personas se planten ante un medio de transporte que ansían otros distritos como Salburua o Zabalgana? «Ellos lo han pedido, pero en esta zona nunca lo hemos pedido, porque vivimos a ocho minutos del centro y tenemos las líneas periféricas», valora la portavoz, a quien la idea de gastar 17 millones en poco más de un kilómetro de ramal le parece un error, sobre todo por el «bajo uso» que puede dar la comunidad universitaria.

«No nos han escuchado»

Por eso, y tras el rechazo de las 14 alegaciones que en su día presentaron los afectados, ahora esta agrupación trabaja a contrarreloj para lograr que las instituciones den marcha atrás y no liciten las obras. «Hemos salido a la calle porque hasta ahora no nos ha escuchado nadie, y somos un grupo grande de afectados. Por ejemplo, el colegio Ekialde va a perder todas las plazas de aparcamiento y no les han admitido su alegación. En la zona del puente, como lo van a ensanchar, se pierde toda la zona de parques. ¿Y si se soterra el tren qué van a hacer con el puente?», se cuestiona.

La lista sigue. «En Nieves Cano, que es una calle muy estrecha, van a meter dos vías de tranvía, un carril de coche y otro de bicis. Y tiran todo el arbolado, tilos que llevan años allí. El arco del Aulario lo mueven, y toda la línea de árboles hasta el Paseo de la Zumaquera desaparece. Más de 100 árboles. Y a su paso el tranvía va a quitar todo el aparcamiento», enumera Seco, disgustada porque a los afectados «nos llamen daños colaterales. ¿No es un daño real y tremendo?» Para colmo, denuncia cómo en el parque María de Maeztu «van a colocar una central de carga eléctrica porque quieren que exista la confluencia entre el tranvía y el BRT», dice.

Y en su afán de recabar apoyos, preparan una reunión con la agrupación de asociaciones vecinales Interbarrios el 6 de abril «para lograr el apoyo de toda Vitoria, de todos los barrios». De hecho, no descartan extender esta recogida de firmas por toda la ciudad «para que se den cuenta de que primero deben escuchar a la gente para ver qué quiere».