Los críticos de Podemos en Álava intensifican su pulso con el resto del grupo juntero

Desde que la guerra interna que soporta el grupo juntero de Podemos en Álava saliera a la luz hace casi cuatro meses, días antes de la votación del presupuesto foral, se han multiplicado los gestos que evidencian su ruptura. El último movimiento lo han protagonizado este viernes los críticos (José Javier Bizarro, Juan José Celorio, Koldo Martín y Daniel Trujillano) al presentar por su cuenta un escrito ante la Mesa de las Juntas Generales donde «indican la separación» de la formación de las tres procuradoras ‘oficialistas’ (la portavoz Arantxa Abecia, Asela Ortiz de Murua e Itxaso Roldán). El documento, que se salta varios requisitos que exige el reglamento foral, intensifica el pulso que mantienen ambas partes.

La Mesa ya aceptó esta semana la toma en consideración de una doble propuesta de los díscolos que reclamaba, precisamente, la modificación de esa normativa para hacer valer su mayoría en el grupo y reducir el papel de quien ocupa la portavocía. De salir adelante esta iniciativa se podría analizar el escrito presentado pero, mientras, el reglamento hoy en vigor contempla que la separación de los integrantes de una formación juntera debe ser comunicada –y firmada– por el portavoz del partido, un detalle que no se cumple en este caso. Abecia, de hecho, figura entre las ‘expulsadas’ por los críticos, que en más de una ocasión se han reivindicado como representantes del verdadero Podemos.

Suspensión cautelar

Sin embargo, el futuro de los rebeldes en el partido y en la Cámara alavesa –donde el acta es personal– se encuentra hoy en el aire. A mediados de mes les suspendieron cautelarmente de militancia y cargos –lo que redujo su presencia en los órganos forales al mínimo– a la espera de que la comisión de garantías se pronuncie sobre su expediente después de que en diciembre se saltaran la disciplina de voto y, en lugar de abstenerse, rechazaran las cuentas forales.

A partir de ese momento, la relación entre los compañeros de este grupo no ha hecho más que empeorar hasta el punto de no compartir despacho ni reuniones. Además, el anterior portavoz, Martín, dio un paso más y decidió presentar una querella contra varios representantes de Podemos –parte de ellos de la dirección del partido en Euskadi– por haberle acusado de cobrar 4.000 euros en dietas de forma indebida y no justificada.