Investigan a la asociación vecinal de Salburua por tener una junta inexistente

«¿Quién dices que es el presidente? No me suena». «Al principio echamos una mano, pero llevamos muchos años desvinculadas». «Me di yo mismo de baja en el registro del Gobierno vasco porque le insistí durante años y no me hizo ni caso». Las frases, pronunciadas a EL CORREO, pertenecen a los miembros que figuran oficialmente en la junta directiva de la asociación vecinal Salburua Burdinbide.

El Ayuntamiento de Vitoria admitió ayer que investigará esta presunta irregularidad de este colectivo ciudadano, asociación vecinal de uno de los principales barrios de la capital. Desde abril de 2011, hace ahora seis años, cuenta con una junta directiva inexistente, lo que choca con la normativa vigente. Ésta exige «datos actualizados» para acceder a ayudas públicas.

Desde el Departamento de Participación y Centros Cívicos señalan que «comprobamos la inscripción en el registro del Gobierno vasco, pero no podemos saber si los datos están actualizados. Damos por supuesto que las asociaciones cumplen con este compromiso legal. Se va a estudiar este caso, aunque nuestra capacidad es la de fiscalizar si el dinero está bien concedido y luego bien ejecutado». Hace varias semanas, la Fiscalía de Álava recibió una denuncia anónima. Archivó el caso al no apreciar delito penal. El año pasado, esta agrupación acumuló tres apercibimientos del Ayuntamiento.

Ioseba Martínez de Guereñu Urtaran es el presidente de Salburua Burdinbide desde su constitución, en febrero de 2011 y, contactado por este diario, defiende su honradez. «Es totalmente cierto lo de la junta. Es muy sencillo, en febrero del año pasado hicimos otra asamblea. Se cambió la junta y no se ha llevado al registro. Punto. Entre una cosa y otra hemos tenido mucho trabajo y no hemos visto ni tiempo ni necesidad de hacerlo», afirma.

«El nuestro no es el único caso. El que figura como presidente de la FAVA (la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava) es un tal Antonio Estébanez, y quien sale en los medios es Ángel Lamelas», sigue. «Nuestras cuentas están fiscalizadas porque hasta el fiscal las ha revisado», agregó. Martínez de Guereñu insiste en que esta tarde celebrarán «una asamblea ordinaria y el acta se llevará a registrar».