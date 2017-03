Afectados por el cierre de Nubedent reclaman ante Consumo y la Justicia

Alberto de Pedro sufría un problema en la mandíbula que le obligó a ponerse en manos de un dentista. Acudió a Nubedent, una clínica dental situada en la calle Postas y que el pasado 31 de enero cerró sus puertas dejando a un numeroso grupo de clientes, como suele decirse popularmente, ‘en la estacada’, con tratamientos pagados y sin terminar. Alberto es sólo uno de ellos. La cifra exacta de alaveses afectados es difícil de concretar, lo que sí se sabe es que seis de ellos han recurrido al departamento de Consumo del Gobierno vasco para buscar una solución. Otros tres, al menos, han presentado «una demanda penal por apropiación indebida», explican desde el despacho Salazar Abogados, que junto a Gesco Abogados llevan estos casos concretos.

Los pacientes que han acudido a Consumo se encuentran a la espera de la resolución de la mediación que este organismo está realizando con la empresa. Quienes han presentado denuncia es posible que tengan que esperar más tiempo para conocer la resolución. De cualquier forma, unos y otros desean recuperar el dinero que han adelantado por servicios que no han recibido y, en algunos casos, sus expedientes médicos para poder continuar con el tratamiento en otros dentistas.

De Pedro es uno de los afectados que se ha encontrado con ese problema. Relata su caso y asegura que está «indignado» porque «no darle el expediente al titular del mismo es una sinvergonzonería. Es actuar de muy mala fe», añade. Su vinculación con Nubedent comenzó en septiembre de 2015, cuando solicitó los servicios odontológicos en la clínica. Le hicieron un presupuesto «y me dijeron que debía pagarlo con una cuota al mes, mediante financiación, y no según me iban haciendo los tratamientos», explica. Aunque no entendía muy bien por qué debía ser así, aceptó.

«Fueron haciendo el trabajo», recuerda, pero lo que debía estar concluido para julio del año pasado, se alargó «y ya iba a ser para marzo». El pasado mes de septiembre empezaron sus problemas. «Tenían que ponerme la pieza, que es lo realmente caro, pero continuamente me llamaban para cambiar y anularme las citas». Tanto es así, que sigue con su implante a medio realizar. Por fin en enero «me aseguraron que la pieza ya estaba y que me la iban a poner». En esas fechas, coincidió que «se me rompió otra muela y otra vez me hicieron un presupuesto y empezaron a vueltas con la financiación», pero él se negó a firmar hasta que acabaran el trabajo anterior.

No fue posible. Alberto, como el resto de los afectados, recibió una carta en la que se le comunicaba el cierre de Nubedent desde el 31 de enero. En ella se les anunciaba la negociación con otra clínica para que se hiciera cargo de los tratamientos, pero esa opción no llegó a materializarse. Y lo que es peor, «además de haber perdido el dinero, tampoco me dan mi expediente médico para poder ir a otro dentista», se queja, ya que tiene problemas para comer.

Ante la impotencia generada por la situación, acudió a un abogado «como mediador. A él no le daba el expediente porque decía que no podía comprobar que era mi abogado». Así, De Prado le firmó un poder al letrado «y desde entonces ya ni le coge el teléfono», relata.

Deudas a los proveedores

Loli Castaño optó por la vía de Consumo. La paciente era su hija, que para beneficiarse de un descuento del 10% «aceptó pagar por adelantado y al contado 5.745 euros». Tras una reconstrucción del hueso, debían colocarle cinco piezas, «pero el trabajo está sin terminar». Tres se han quedado a medias y dos, prácticamente, sin empezar.

Unos días después de recibir la carta firmada por ‘la dirección’ comunicando el cierre, Loli llamó al teléfono que se ofrecía en la misma para resolver dudas, «pero salía un contestador que ya no admitía más mensajes, estaba saturado». Entonces empezó su procesión de ventanilla en ventanilla. Acudió al Colegio de Dentistas, a consumo del Ayuntamiento y al Ararteko, «donde me dijeron que debía ir a Consumo del Gobierno vasco», recuerda. Tras varias gestiones con este departamento, Loli se muestra «esperanzada» porque «han contactado con el dentista y nos va a devolver parte del dinero», afirma. «Han quedado en que me llamarán para explicarme cuánto me van a devolver».

Los clientes no han sido los únicos afectados por el cierre. Algunos de los proveedores de la clínica también se han quedado sin cobrar. La responsabilidad recae «en el dueño de la empresa (que no es dentista, sino que tenía uno contratado) que se ha declarado en quiebra», indican desde Salazar Abogados. Mientras, el local que ocupó la clínica ya se oferta de nuevo en alquiler.