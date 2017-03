Mantible, el puente de Don Quijote

La segunda centuria después de Cristo fue considerada por Roma como el Siglo de Oro. Se alcanzó un apogeo y pacificación, tanto en la ciudad eterna como en sus tierras conquistadas, nunca jamás conocidas. Por aquel entonces campaban por Rioja Alavesa legiones de soldados que se asentaban principalmente por los fértiles cauces del Ebro.

En Assa, un pequeño poblado alavés, a legua y media de Laguardia, hubo una capilla, en la que se veneraba a Nuestra Señora de Assa, hoy derruida. Los constructores del santuario utilizaron una lápida romana para asentar un arco en la que se podía leer: «T. Sempronio Titullo. An I. Aemillae An. XXXC. Semproniuos Aemilianus. Et. Pompei. Materna Nurus. Et. Sempronuios Tituli Nepos. D.F.C. 92». La curvatura se cerró más tarde en el interior de la ermita, muy cerca del altar.

Estos invasores, que alcanzaron niveles de civilización muy altos, con toda probabilidad levantaron el puente de Mantible. Aunque hay historiadores que discrepan de tal hipótesis y documentan su construcción en el medievo. La verdad es que el viaducto fue el único paso artificial principalmente para tropas, desde Reinosa a Tortosa. No había otro igual.

Enclave estratégico

Mantible, que salva las aguas del Ebro entre La Rioja (El Cortijo) y Álava (Assa), estaba rodeado de unas tierras fecundas en su gran mayoría. En el lado del poniente, en una ladera «cara al sol», abundaban las encinas, carrascas, cardos, tomillos, hinojos, aulagas y zarzales preferentemente. El oriente era un vergel de viñedos, olivares, labrantíos y frutales. Gozaba de un clima eminentemente templado. El diminuto valle estaba protegido por un luengo abrigaño que resguardaba a los lugareños del frío y ventoso cierzo. En resumen, un lugar que los señores de la guerra vascones, navarros y castellanos lucharon por domeñar.

El puente fue una joya. Imponente y un magnífico ejemplar. Único e irrepetible en sus tiempos. En aquella época no había un paso artificial por donde el hombre pudiera transitar andando. Por él discurrieron cortesanos, reyes, príncipes y princesas, caballeros en busca de reinos perdidos, juglares, trovadores, religiosos, artesanos, saqueadores, asesinos y gentes de buen y mal vivir.

Sus constructores armaron el pontón a conciencia. Con una longitud de 164 metros de longitud, con siete ojos que volteaban en arcos de medio punto y con luceras diferentes. Los cimientos de los pilares dormitaban en un suelo rocoso, de grandes losas, por donde discurrían las bravas aguas del Ebro, que a lo largo de los meses bajaban unas veces cantando una música seductora y otras con un bullicioso ruido.

Cervantes y Calderón

Su popularidad se extendió por todo el Reino de España. Miguel de Cervantes lo inmortalizó en su universal obra, Don Quijote de La Mancha, en la primera parte del capítulo XLIX. Iba el hidalgo enjaulado en una carreta de bueyes, con el cura y el barbero, camino de su morada. La calenturienta sesera del manchego siempre andaba regurgitando las hazañas de los libros de caballería. Discutían entre ellos acaloradamente.

Afirmaba Don Quijote: «Porque querer dar a entender a nadie que Amadis no fue en el mundo, ni todos otros caballeros aventureros que están colmadas las historias, será querer persuadir que el sol no alumbra, ni el yelo enfría, ni la tierra sustenta; porque ¿qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir a otros que no fue verdad lo de la infanta Floripes y Guy de Borgoña, y lo de Fierabrás con la puente de Mantible, que sucedió en tiempo de Carlomagno, que voto a tal que es tanta verdad como es ahora de día?».

Don Pedro Calderón de la Barca, que no es un poeta cualquiera, escribió una comedia caballeresca titulada, 'La Puente de Mantible', y que fue estrenada en 1630. Estas referencias literarias vienen a engrandecer su leyenda, se llega a afirmar que Carlomagno holló su empedrado que se cierne sobre el viejo puente de la ribera. Hoy solamente conserva dos arcos. El resto se lo tragó el devenir del tiempo

¿Quién destruyó el puente? No se sabe. Los historiadores no lo tienen contrastado. Ni tampoco existen datos fehacientes al respecto. Hay quienes aseguran que una enorme crecida tumbó su majestuosa estructura. Otros apuntan, con ribetes de fábula, que lo demolieron unos contrabandistas. Pululan múltiples versiones. Lo cierto es que ahí está olvidado por los unos y los otros. Y las autoridades indiferentes, totalmente desinteresadas y pasivas, ante un monumento atiborrado de historia. Amén.