Guía de estilo en el Artium

Flores, flecos, cuadros ‘vichy’, encaje, brillos y volantes fueron ayer algunos de los principales protagonistas en el Museo Artium. La XXI edición de la Pasarela Gasteiz On arrancó entre una gran expectación del público por descubrir las últimas tendencias para esta temporada de primavera-verano, una iniciativa que se desarrollará hasta el viernes con la participación de casi medio centenar de comercios de la ciudad. No faltaron a la inauguración de la cita Itziar Gonzalo, segunda teniente de alcalde; Pilar García de Salazar, teniente de diputado general; Antón Sáenz de Santamaría, subdelegado del Gobierno; y Marta Bengochea y Patricia García, presidenta y gerente de Gasteiz On, respectivamente.

LOS DESFILES Hoy. A las 20.30 -el horario es el mismo todos los días- Ríos Moda, Keribán, Cuica, Eguzkilore, Lanas Mayka y Bordados Ainhoa. Mañana. Encuentro de nuevos creadores con Zuriñe Ramos, Josh Waldorf, Fanny Alonso, Bïnik, Subaquanean, Ilazki Marturena, Lauburu, MO2 y Eder Aurre. Jueves. Presentación de colección de Moda María Jesús, Zapatería Goleta, La Maleta de Marta, José Luis Óptico y desfile de tendencia nupciales. Viernes. Barbour, Galerías Xara, Calvin Klein, Recoleta y The Soul of the Clothes. Entrega de premios al modelo y diseñador con mayor proyección y a la blogger ganadora de la edición anterior.

Las propuestas sobre la pasarela estuvieron divididas en cuatro grandes bloques temáticos, un pequeño pero intenso aperitivo de lo que se podrá ver a lo largo de la semana. Bajo el título ‘Vamos de viaje’, desfilaron desde coloridos kimonos y saris típicos de Asia hasta estampados étnicos acompañados por brazaletes y colgantes de piedras que recordaban a la sabana africana pasando por sombreros de ala ancha, maxi ponchos, botas y flecos característicos del lejano oeste o chilabas y caftanes de seda. En el segundo bloque, ‘Paseo por la campiña’, fue protagonista la estética campestre con flores ‘liberty’ y cuadros ‘vichy’ que las modelos lucieron junto con colores vivos y lunares.

‘Dulce candy’ adelantó a los espectadores una de las tendencias de esta temporada: el retorno a la imagen ‘baby doll’ con sus lazos, chorreras, volantes y transparencias. Las maniquíes pusieron en evidencia la importancia de los tonos pastel, los acabados fluorescentes y de tejidos como el encaje, la seda o el tul, que aportan al ‘look’ ese punto de ligereza. Para terminar la primera jornada, el bloque ‘Blanco y radiante’ dejó claro cuál va a ser el color de esta primavera. Clásico y futurista a partes iguales, este 2017 invadirá chaquetas, vestidos, camisas, pantalones y zapatos.

La cita continúa hoy con las propuestas de Ríos Moda, Keribán, Cuica, Eguzkilore, Lanas Mayka y Bordados Ainhoa y mañana será el turno de los jóvenes diseñadores. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse en los establecimientos participantes y en los asociados a Gasteiz On. Como novedad, se celebrará un desfile de tendencias nupciales que tendrá lugar el jueves con propuestas de vestuario, complementos, fotografía y decoración. Además, como cada año se celebra el encuentro 'fashion blog' con la participación de nueve 'bloggers'.