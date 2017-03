Una explosión en una subestación eléctrica deja sin luz a Salburua y otras zonas de Vitoria

Susto mayúsculo el que se ha llevado Vitoria esta mañana. Pasadas las 12.30 horas una fuerte explosión sobresaltaba a los vecinos de la avenida Santiago, de Arana y Salburua. Un transformador de la subestación eléctrica de Santo Tomás, al final de la avenida -frente a la residencia de Arana-, pegaba cuatro fuertes petardazos, empezaba a humear y poco después comenzaba a arder.

Según ha confirmado la Policía Local de Vitoria, hay varias zonas de la ciudad sin luz. Esto también afecta al tráfico, ya que los semáforos no funcionan. Desde Iberdrola han asegurado a este diario que «están trabajando ya para solucionarlo, pero que no tienen un cuadro exacto de a cuántos usuarios habría afectado el apagón». En este momento no hay luz en gran parte de la zona Sur de la ciudad. La estación de Dato, por ejemplo, es una de las afectadas. En el Casco Medieval también hay edificios a oscuras.

Al lugar de la explisión han llegado varias patrullas de la Ertzaina y varias dotaciones de bomberos que trabajan ya para sofocar el incendio y poder restablecer las normalidad.