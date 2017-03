«Entiendo que haya mucha gente decepcionada con Podemos Álava»

No ha pasado un año desde que Arantxa Abecia (Vitoria, 1962) tomó los mandos del grupo juntero de Podemos y ya se le ha pasado «muchas veces» por la cabeza renunciar a su cargo y regresar a su puesto en el campus alavés de la UPV/EHU. El trabajo diario, asegura, «nos absorbe» aunque su principal preocupación es la división de la formación con cuatro de sus ocho junteros al borde de la expulsión que «no tengo ni idea de lo que hacen».

¿Qué ambiente hay en el grupo?

Ahora mismo estamos tres personas trabajando todos los días, una de baja y cuatro suspendidas cautelarmente de militancia y de cualquier cargo, que veo en los plenos.

El contacto con los críticos es...

Nulo, no tengo ni idea de lo que hacen. Por aquí no vienen y si interponen alguna pregunta lo hacen por su cuenta, así que supongo que ellos seguirán reuniéndose.

¿Cómo se conjuga esa inexistente relación con la defensa de una postura común en los debates?

En el anterior pleno, por ejemplo, hubo un punto que debía defender Javier Bizarro o Koldo Martín, pero no salió ninguno de los dos a hablar. Y en los dos puntos que llevaba yo votaron diferente. También se salen de los plenos cuando hablamos nosotras. Es una forma de significarse, un circo que han hecho tantas veces que no llama la atención. A mí me fastidia por la imagen del partido, porque estamos tratando de hacer un trabajo digno y serio, y estas cosas no dejan de ser más que marrullerías.

Tanto usted como la dirección vasca del partido aseguran que el enfrentamiento surge de diferentes modos de trabajar. ¿A qué se refieren?

A cómo uno entiende que se tienen que trabajar ciertos temas. Hay asuntos que pueden ser casi de economía doméstica, como arreglar una carretera, y podemos decidir aquí la postura, pero hay otros, como la Ley de Aportaciones o el presupuesto, donde la dirección tiene algo que decir. Te guste o no el partido tiene una línea que hay que seguir.

¿Cuándo observaron esa división?

En el minuto cero ya detectamos que algunos pretendían trabajar de forma independiente como si esto fuera un grupo autónomo o soberano.

¿No se trata de un choque ideológico como afirman los díscolos?

No tiene nada que ver, ésa es una excusa que ahora están sacando a pasear. Yo me he sorprendido mucho leyendo el blog de uno de estos señores que dice que soy errejonista cuando a mí antes me colocaba en la corriente Euskal Hiria, la de Roberto Uriarte, a la que ahora llaman pablista. Me hace especial gracia.

¿El cambio de portavoz intentó encauzar la situación?

Esa decisión la tomó otra dirección porque se estaban haciendo declaraciones por parte de la portavocía anterior que no seguían la línea que el partido quería en Euskadi. Vinieron aquí, hablaron con todo el grupo y me propusieron como nueva portavoz, algo que yo no quería pero, para mi sorpresa, me votaron todos. Luego entendí que lo que ellos querían era una portavoz de paja porque, mientras siguieran teniendo la mayoría, intentarían que todo se hiciera no por consenso sino por votación.

¿Se ha planteado renunciar?

Muchas veces y si fuera por mí habría entregado ya el acta porque esta situación es poco gratificante.

«Estoy segura de que entregarán el acta, no me pongo en la tesitura de que se vayan a ir al Mixto»

Podemos entró en las Juntas Generales con muy buenos resultados electorales, ¿teme que lo ocurrido pase factura a la hora de revalidar ese apoyo?

Dependerá de cuándo acabe definitivamente esta cuestión, que debería ser cuanto antes. Entiendo que hoy haya muchas personas decepcionadas, yo también lo estoy.

¿Y cuándo se resolverá?

Creo que rápidamente, todo el expediente está instruido y sólo tienen –en la comisión de garantías– que leerlo. Este asunto se ha alargado ya demasiado.

En caso de que derivara en una expulsión, ¿podrían los díscolos hacer valer su mayoría numérica y aferrarse al grupo?

No, estarían expulsados de la militancia y del partido y de ninguna manera representarían a Podemos. Pero yo estoy segura de que van a entregar el acta, no me pongo en la tesitura de que vayan a irse al Mixto, la dignidad no les dejará.

El empleo, la preocupación

El conflicto ha estallado en su primer año como portavoz. ¿Cómo ha sido el arranque?

El trabajo diario nos absorbe y tenemos muchísimas reuniones que al final es lo que nos alimenta, que la sociedad civil nos traiga sus problemas.

¿Hay una mayor predisposición en Podemos Álava al acuerdo desde que usted tomó los mandos?

Ahora no se hace más ni menos. Yo no soy más ‘transadora’ que ellos porque, cuando Koldo Martín era portavoz, en multitud de mociones se llegaron a acuerdos con el PNV, con el PP, con todos los grupos.

¿Cómo ve al Gabinete González?

Muy autocomplaciente. Hay departamentos, como Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial o Infraestructuras Viarias y Movilidad, que están haciendo cosas y trabajando, pero veo que en general hay demasiado sentido de que son el gobierno y eso a menudo impide que se den más pasos en participación.

¿Cuáles son los ejes de su formación para los próximos meses?

La preocupación principal sigue siendo el empleo frente a ese discurso de brotes verdes y vamos a preguntar si se ha hecho la mesa interinstitucional que pedimos al respecto. También nos preocupa el medio ambiente, la gestión del agua, el plan de residuos, el Fofel, la modificación del Plan de Obras y Servicios, Indesa, el plan estratégico de cultura, las antenas de los montes, el turismo verde... Esto es infinito.

A esta ‘casa’ se le suele echar en cara una tramitación de los asuntos excesivamente lenta...

Todo tiene una pequeña trampa, que es el verbo instar. Se trata de aconsejar con un poquito más de garbo pero nada obligatorio y al final quien gobierna decide.

Como miembro de la comunidad universitaria, ¿qué siente al ver los últimos ataques a la UPV/EHU?

No tienen justificación de ninguna manera, absolutamente reprobables y condenables. Lo que está ocurriendo tiene muy poco que ver con las reivindicaciones universitarias.