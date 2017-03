«Educar es enseñar a ponerse en el lugar del otro, a que lo importante no es el yo»

Con décadas de experiencia a sus espaldas en el abordaje de los problemas que afectan a niños y adolescentes, el psicólogo y exDefensor del Menor Javier Urra se ha convertido en un referente para miles de padres. Las pautas de educación que ha ofrecido en sus libros son la hoja de ruta tanto para las familias como para profesores y personas del entorno de los menores. Ahora este experto ha publicado un nuevo manual que presentará mañana en la casa de cultura Ignacio Aldecoa a las 20.00 horas, dentro del programa de charlas del Aula de Cultura de EL CORREO y la ONG Acción Familiar Euskadi (AFAO). 'Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes' es una guía para padres que ofrece consejos y una lista de actitudes que pueden indicar que el menor tiene un problema.

No en vano, los últimos estudios hablan de que «un 20% de niños, adolescentes o jóvenes van a tener problemas relacionales, de conducta o psicopatología», advierte Urra. De ahí que la prioridad «sea diagnosticar qué es lo que sucede». Con ese incremento de los problemas de equilibrio emocional «nos encontramos con niños que sufren trastornos obsesivos compulsivos, o trastornos límite de la personalidad, o con ideas psicóticas, déficit de atención...». Igual de importante es determinar cuál es el origen de los mismos, «como puede ser el acoso escolar, a lo que se ha añadido ahora el ciberacoso... Se calcula, según la OMS, que un 10% de menores que en España sufren acoso continuado», alerta.

Además, la sobreprotección de los padres «se convierte en un problema, porque el niño debe ganar en autonomía y libertad para ser maduro y responsable de sus actos»; y la violencia de género cobra fuerza «sobre todo en adolescentes. El 33% de los jóvenes dicen que los celos son una prueba de amor, hay chicas que buscan a los 'malotes' y muchachos muy posesivos, que quieren controlar a su pareja»; añade Urra, sin descartar a quienes acaban abducidos por grupos fanáticos, «chavales con vacíos emocionales y existenciales que se enganchan». Las adicciones, tanto a drogas como a internet e incluso al juego, también están presentes; y la violencia de hijos contra padres se ve «como un problema especialmente grave». Igualmente preocupantes son las conductas suicidas de algunos chavales.

Advertir ciertas actitudes

Frente a esto, en su libro Urra propone «poner una vacuna» antes de que empiecen a surgir estos problemas. Por ejemplo, apuntarles a campamentos desde los siete años. «Así sabrá lo que es compartir, el contacto con la naturaleza, practicar deporte, entenderá la soledad...», expone. Además, profundizar desde pequeños en el deber. «La pregunta no es si quieres o no, sino si se debe o no. Educar es enseñar a ponerse en el lugar del otro, a que lo importante no es el yo, sino el tú», insiste este experto. Pero también destina una parte de este manual a las actitudes y sensaciones del menor que deben poner alerta a su entorno. «Un chaval que está solo, no tiene amigos o está siempre encerrado en su casa con un ordenador...», ejemplifica.

Urra despliega centenares de pistas en esta lista, a la que sigue un apartado con los antídotos cuando ya existe un problema. «Si el chico está enganchado, no va al colegio, se autolesiona... Aquí ya no cabe la vacuna, hay que intervenir con ese antídoto. Yo explico las fórmulas, pero sobre todo hay que recurrir a profesionales», recomienda. Los padres «deben educar con lógica, coherencia y constancia» y para ellos es un libro concebido como «un GPS» basado en décadas de experiencia y trabajo con menores.