Circos Reunidos recurrirá la prohibición de utilizar animales en espectáculos en Vitoria

Los elefantes, tigres saltarines y dromedarios acróbatas podrían volver a las carpas de los circos que recalan en la capital alavesa. La Asociación de Circos Reunidos de España ya aseguró que luchará contra «todos los ayuntamientos que prohiben el uso de animales en espectáculos de forma ilegal» y ha manifestado su intención de llevar a la Corporación vitoriana ante la justicia. «El Gran Circo Mundial ha notado los efectos de la prohibición en su recaudación en sus visitas a Vitoria: al público le gustan los animales y es lo que nos demanda», lamenta su portavoz Nacho Pedrera, gerente del Circo Quirós.

Tras constituirse como asociación en septiembre de 2015, estas 16 compañías ya han iniciado cincuenta trámites por la vía contecioso-administrativa y logrado que se aprueben cinco de sus recursos. «Tenemos la intención de seguir denunciando esta situación, pero el proceso judicial es largo y puede llegar a extenderse durante un año», apunta. Entre sus próximos objetivos se encuentran la capital alavesa y el municipio vizcaíno de Getxo. «Estamos litigando por partes porque nuestro equipo jurídico no puede encargarse de más casos al mismo tiempo», añade Pedrera.

Entre las razones de este colectivo para defender la legitimidad de la presencia de animales en sus espectáculos se encuentra un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Este documento recopila la normativa vigente en cada comunidad autónoma y, en el caso vasco, especifica que un ayuntamiento sólo puede cancelar un show circense si incumple la normativa de protección de animales de 1993. Asimismo, la sentencia que acaba de devolver el circo con animales a Priego de Córdoba indica que esta prohibición sólo podría ser instaurada por el Congreso de los Diputados.

Una ciudad sin pollinos, toros ni aves rapaces

El Ayuntamiento declaró a Vitoria ciudad libre de maltrato animal en septiembre de 2015 y desde entonces algunas de sus fiestas se han visto modificadas por la nueva ordenanza. Los burros dejaron de disputar su carrera en el día de Santiago, la cetrería ya no forma parte del mercado medieval y este verano la feria taurina no será uno de los atractivos de fiestas. No obstante, no se ha descartado la opción de llevar a cabo alguna corrida en el Iradier Arena si se ajusta al pliego de condiciones del Consistorio.