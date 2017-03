Un 'peón' del bar que «más droga» mueve en Zaramaga acepta un año de cárcel

El 'supermercado' de droga «más activo» de Zaramaga tendrá que renovar parte de su plantilla, una vez más. Hace sólo dos días, el Juzgado de lo Penal 1 avaló el acuerdo suscrito entre la Fiscalía y la defensa para que un jornalero del menudeo aceptara un año de cárcel por vender hachís y cannabis a pie de barra de este local 'hostelero'.

Agentes de la Policía Local le pillaron despachando hachís a varios clientes. Primero vigilaba en la puerta y cuando estos entraban, accedía detrás y atendía a la demanda. En el posterior registro del bar, los guardias -adscritos al GPA, acrónimo del Grupo de Prevención y Apoyo, una unidad comodín de este cuerpo- localizaron casi veinte gramos de resina de cannabis escondidos en el lavabo.

Este sujeto se exponía cuatro años a la sombra, por lo que no dudó en aceptar el trato que en la práctica no implicará su ingreso en prisión. Siempre que no reincida durante los próximos meses, claro.

Este caso refleja con fidelidad la actividad de este autodenominado bar, señalado por fuentes policiales como «el más activo de Zaramaga en la venta de hachís». Sus primeras actas en Aguirrelanda datan de hace nada menos que un lustro.

Hasta ahora sólo han caído ‘peones’, los encargados de despachar la droga. Casi siempre hachís y, en ocasiones esporádicas, marihuana y cocaína. Los juzgados de lo Penal e Instrucción de Vitoria guardan una larga relación de expedientes relacionados con este establecimiento, al que la Policía Local somete a un férreo marcaje en las últimas semanas, saldado con numerosas identificaciones, varios arrestos e incontables aprehensiones de pequeñas cantidades de droga. En un mismo día, agentes locales han irrumpido «varias veces» en este negocio, lo que se ha traducido en «un descenso de su actividad, pero no así en su cierre».

La Fiscalía de Álava ha meditado pedir su clausura. Al no pillarse jamás a sus dueños - «nunca tocan la droga», alegan medios policiales- esa vía judicial resulta inviable. Agentes especializados no tienen duda de que tras ese bar hay una red especializada. «Fíjate que a todos los ‘camellos’ que pillamos ahí les representa siempre el mismo abogado».