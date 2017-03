Foronda entra en el paraíso ‘low cost’ de Bérgamo

A las 16.55 horas de hoy Foronda ya no será un aeropuerto arrinconado. Cuando el Boeing 737-800 procedente de Milán-Bérgamo ruede por su pista, entrará –muy discretamente, eso sí– en el grupo de infraestructuras estatales con un calendario fijo de conexiones para pasajeros. Es lo suyo. Tras una década ninguneado por las compañías, Ryanair abrirá a Álava una puerta para entrar directamente en Italia y, desde allí, a más de medio millar de opciones de bajo coste que, a conveniencia del turista, le van a permitir dar el salto a otros 23 países. En principio, las reservas se pueden realizar sólo hasta el 26 de octubre. A partir de ahí la compañía no concreta si dará continuidad invernal al enlace o esperará hasta la primavera. Cuestión de demanda.

Bérgamo Orio al Serio, el tercer aeropuerto transalpino por movimiento de pasajeros –en 2016 lo pisaron más de 11 millones–, es hoy la principal baza con la que cuenta la compañía irlandesa para consolidar ese flujo de 150.000 viajeros anuales que se le requieren en Vitoria. Gobierno vasco, Diputación, Ayuntamiento y Cámara de Comercio, los cuatro socios de la promotora VIA, no se quieren pillar los dedos.

Esa cota justificaría los alrededor de 800.000 euros en cuatro ejercicios que se van a entregar a la irlandesa. ¿La contraprestación? Promocionar las marcas Vitoria, Álava y Euskadi en sus aeronaves. El ya conocido ‘Vitoria, the basque connection’ que desde esta misma semana aparecería serigrafiado en el exterior de cada avión y en distintos elementos de la cabina de pasaje.

Tenerife –el enlace que se activa el próximo miércoles– va a ser el otro pilar básico para alcanzar el número de pasajeros comprometido para que subsista Foronda. Ha pasado de tener la consideración de ‘vuelo estacional’ a mantenerse durante todo el año. Habrá aeronaves en invierno. Aunque el último desajuste entre el horario barajado por Ryanair y las ventanas operacionales del aeropuerto deja en ‘veremos’, el cronograma. Palma de Mallorca, el próximo año, y Málaga en 2019, sí tendrán, en principio, un carácter complementario. La gran incógnita –comenzará a despejarse en 2018–. La pone Bucarest. De momento se habla de la «condición familiar» de esos vuelos. Emigrantes de origen rumano afincados en el entorno –Vitoria cuenta con 1.200 censados; el sexto colectivo extranjero– son, hoy por hoy, sus potenciales clientes.

Hasta que todo evolucione –Ryanair acostumbra a sorprender–, la ruta de estreno es la ‘perla’ de la oferta ‘low cost’. La empresa, en este sentido, tampoco ha querido arriesgar. Juega con su principal base de operaciones en Italia y una de las más activas del continente. La estrategia es clara. En el flujo de ida este aeropuerto tiene una área de influencia con millones de habitantes (y potenciales viajeros) repartidos entre Milán –a escasos 50 kilómetros en tren–, Turín, Verona, Venecia, Bolonia, Brescia o Génova.

Es, además, una de las áreas con mayor poder adquisitivo del país. Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Palma de Mallorca, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia y Vigo eran, hasta ahora, los lazos que el coloso irlandés tenía con España desde allí. Ningún enlace directo con Euskadi ni un turismo cultural y gastronómico. Hasta que Vitoria ha entrado en juego.

El ‘corazón’ del País Vasco

‘Inmmerse yourself in the heart of the Basque country’ (‘Sumérgete en el corazón del País Vasco’). Ese es el título con el que Ryanair identifica a la ciudad en su blog turístico ‘Into the blue’, que ilustra con imágenes del Mercado de la Almendra y el icono green de la Virgen Blanca un reportaje publicado esta misma semana como aperitivo a los vuelos. Importante: utiliza Vitoria como primer destino de una ruta más extensa que lleva al turista a las otras dos capitales vascas.

Ese es uno de los ganchos para garantizarse un nivel digno de ocupación de las aeronaves en sentido de entrada. ¿Y a la inversa? Para el alavés o el residente en ciudades del entorno como Logroño, Pamplona e incluso Bilbao que quiera pagar poco desde Foronda, Milán por sí sola ya es suficiente marca. La duda es si la aerolínea conseguirá alcanzar los niveles de ocupación que llegó a tener con su conexión a Londres de hace una década (de hasta el 70% de media). Aquí entraría en juego una variable también contemplada en los despachos: la propia idiosincrasia de Bérgamo Orio al Serio; un aeropuerto cimentado prácticamente en exclusiva con aerolíneas de bajo coste.

De hecho, el 93,7% de sus operaciones tiene esta condición. Ryanair es líder, pero también operan allí Wizz, Blue Air, Meridiana o Pegasus. El 72% del pasaje que transitó el pasado año por su terminal era extranjero, según datos de ENAC (Ente Nazionale per le Aviazione Civile), el Aena italiano. El abanico que se despliega para el visitante con origen en Vitoria es inmenso: al menos 63 opciones de viaje solo con Ryanair; una larga lista de destinos en toda Europa y norte de África. Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Noruega, Portugal, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia y Suecia.

Eso sí, las horas de llegada en domingo (19.15 horas) y jueves (23.10) obligan en la mayoría de las opciones a hacer noche. A partir de ahí, se puede conectar desde el día siguiente con la práctica totalidad de los destinos. Los ‘enganches’ más atractivos, desde la óptica vitoriana, están en el norte y centro de Europa. Pero el menú es inmenso. A modo de ejemplo, Budapest, cinco ciudades griegas (Atenas, Cefalonia, Chania, Corfú, Rodas, Tesalónica), doce interiores –incluidas Nápoles y Palermo–, el vuelo diario de Malta (para el 7 de abril hay billetes a 28,99 euros), Oslo (21,56 euros y 28,99 para los días 4 y 9 de abril).

La República Checa (Ostrava y Praga) también se hace accesible desde menos de 30 euros. Y los enlaces con el aeropuerto de Estocolmo Skausta se mueven para la próxima semana entre los 25 y los 72 euros. A partir de ahí, si el tiempo vacacional es lo suficientemente amplio y la calculadora se impone en la elección, se puede driblar hacia Fez o Marrakech, ocho ciudades alemanas, seis del Reino Unido y, por 9 euros más, incluso hacia Luxemburgo. Al gusto.