Expertos alertan de que la joven que denuncia abusos de su familia sufre «claras secuelas»

«Sufre estrés postraumático en grado severo y no va a mejorar». El dictamen de los peritos forenses no pudo ser más contundente ayer, en la jornada final del juicio al padre, tres tíos y la abuela paterna, de 79 años, de una joven vitoriana procesados por someterla a presuntos abusos sexuales, agresiones físicas y psicológicas, así como condenarla a un régimen de semiesclavitud durante casi veinte años.

En esta intervención en la Audiencia Provincial de Álava, los expertos médicos aseguraron que la chica padece «síntomas graves, que persisten y van a estar ahí» por el supuesto trato que le dispensaron durante su infancia, desde los seis hasta los veintiséis años, cuando acudió a los servicios sociales en busca de ayuda en noviembre de 2013. La denunciante se siente «inferior», tiene «claras secuelas». Pusieron un ejemplo cristalino. «No puede tomar sopa porque estuvo muchos años tomando esta comida, y encima de mala calidad, y se bloquea al verla». También tiene dificultad para relacionarse con hombres, tal vez por las agresiones sexuales que presuntamente sufrió a manos de su padre y a los «tocamientos» de dos tíos.

El tremendo caso quedó visto para sentencia ayer. La Fiscalía solicitó para el progenitor quince años de prisión, dieciséis para un tío, trece para otro, y seis años para cada uno de los dos restantes procesados. La acusación particular, encarnada por la asociación Clara Campoamor, y la popular reclaman penas algo superiores en el caso de dos parientes de la víctima. Asimismo, los cinco encausados se enfrentan a un hipotético pago de 125.000 euros en concepto de responsabilidad civil y de daños causados.

Los letrados de la defensa, por su parte, abogaron por la libre absolución de sus patrocinados. Entienden que, a lo largo de la vista oral, que arrancó la semana pasada, «no se ha constatado» su culpabilidad. Citaron supuestas «contradicciones» en las fechas durante la declaración de la denunciante.

Fuentes jurídicas, sin embargo, apuntan a que la clave de este juicio estuvo en el cambio del discurso de una hermana de la víctima. Mientras en la fase de instrucción negó cualquier abuso, el martes relató con todo lujo de detalles la pesadilla sufrida por todos los hijos del principal encausado.

«Mi padre daba palizas constantes a mi madre y a nosotras. Si te dejaba marcas, esa semana no ibas a clase», puntualizó entonces. Compartió habitación con sus dos hermanas –una de ellas la denunciante– durante su infancia. «¿Qué ocurría por las noches?», le requirió la fiscal. «Te lo puedes imaginar, cosas que no se deben hacer a una criatura», se arrancó para sorpresa de la defensa y de la acusación. Reveló las presuntas violaciones cometidas por el padre en ese cuarto, en un palomar, en un pueblo alavés donde veraneaban... «No hay palabras para describir mi infancia. No quisiera volver a vivirla», zanjó con tono duro.

Insisten en su inocencia

Este desgarrador testimonio coincidió con el de la víctima. Para la acusación popular, esta joven sufrió un calvario parecido «al de Natascha Kampusch», joven austríaca secuestrada durante ocho años, «con el agravante de que se lo hizo su familia». Cuando a los 17 años «su padre la echó de casa», acabó en la vivienda de su abuela. Allí, presuntamente padeció «tocamientos» y «acoso» por parte de dos tíos. Su abuela paterna y otro pariente la «esclavizaron» y vejaron «a diario». A juicio de Fiscalía y de las dos letradas de la acusación, estos traumáticos episodios «le han destrozado la vida».

En el último turno de palabra, los cinco acusados o no dijeron nada o insistieron en su inocencia. En dos o tres semanas, los magistrados de la Audiencia Provincial de Álava emitirán su veredicto.