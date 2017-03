«Preocupación» en Salburua ante la hipotética llegada de los ‘pichis’

Vecinos de Salburua han comenzado a organizarse para «denunciar» e «impedir» la hipotética llegada al barrio de la familia Manzanares-Cortés, los conocidos ‘pichis’, que desde agosto residen en Abetxuko. Según los datos recabados por estos ciudadanos, el Gabinete Urtaran negocia con Alokabide, la sociedad que gestiona viviendas sociales, para el realojo del polémico clan en un bloque ubicado en la parte sur de este nuevo barrio de Vitoria.

«Alarmados» ante esta opción, este viernes han pedido apoyos en varias redes sociales contra este hipotético movimiento. «Estamos muy preocupados porque ya se les conoce», aseguró a EL CORREO uno de los vecinos. Ya han comenzado una recogida de firmas y se plantean pedir amparo a la asociación vecinal, Salburua Burdinbide.

Este periódico ha podido confirmar la existencia de discretas conversaciones entre el Ayuntamiento, representantes de Abetxuko y diversos agentes sociales para acelerar la salida de los ‘pichis’, rechazados por la mayoría de ese barrio. Incluso habría una fecha tope para su marcha; el 29 de abril, cuando arrancan sus fiestas. Mientras tanto, han cesado las movilizaciones vecinales contra esta familia llegada de Bilbao hace ahora siete meses. De ahí que la marcha de los ‘pichis’ sea algo «inminente».

Un portavoz del equipo de gobierno municipal ha negado este viernes su traslado de Abetxuko a Salburua. «Por no haber no hay ni valoración de la familia por parte de los servicios sociales. Además el Ayuntamiento no da pisos. Eso es Alokabide», ha tratado de zanjar.