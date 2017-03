La disolución del club Jakintza deja sin clase a decenas de tenistas en Vitoria

El club de tenis Jakintza, fundado en 1976 y considerado el más antiguo de Vitoria, ha iniciado los trámites para su disolución y liquidación después de que, según diversas fuentes, no se haya presentado ninguna candidatura para liderar la presidencia ni la junta directiva. El repentino cese de actividad, que llega después de la polémica por las presuntas irregularidades detectadas en las cuentas y que investiga la Fiscalía de Álava, amenaza con dejar sin clase a decenas de jóvenes aficionados al tenis y al pádel. Algunos afectados confesaron ayer a EL CORREO su malestar al haberse enterado «de rebote» de que sus hijos dejarán de entrenar en los próximos días. «Nadie del club nos ha avisado de nada. Sabemos que una persona llamó para pagar el siguiente trimestre y le comunicaron que no podía hacerlo. Al final los monitores nos han avisado de que en abril ya no habrá clases. Así que mi hija, por ejemplo, tiene la última este domingo», lamentó un padre.

El agonía del Jakintza ha llegado tras la denuncia presentada por varios socios que apuntan a la presunta comisión de delitos de apropiación indebida de los fondos de la entidad deportiva, falsedad documental y abuso de poder por la contratación de dos familiares de un miembro de la junta directiva, lo que ha provocado que dicho órgano haya renunciado casi en bloque a sus cargos en los últimos meses y haya obligado a convocar unas elecciones para su renovación para las que no han existido candidaturas.

Sospechas

El caso se remonta varios años atrás ya que, según los cálculos de los denunciantes que comunicaron los hechos a la Fiscalía, la sociedad habría ingresado entre 1995 y 2015 más de 300.000 euros anuales –una cantidad aparentemente superior a los gastos– con destino desconocido. La desconfianza de varios socios habría llevado a la realización de una auditoría interna de Jakintza, a la que se sumaron otros problemas surgidos en la relación diaria en el seno de este club, con sede en la Fundación Estadio.

Los denunciantes acusaron de «abuso de poder» a un miembro de la junta directiva –Antonio Sánchez, que fue concejal de Deportes del PP en la ‘era Alonso’– por contratar hace años a familiares directos.