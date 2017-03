EH Bildu bloquea la obra de Santa Bárbara

El Gobierno PNV-PSE no ha podido sacar adelante su proyecto para renovar la red de saneamiento de la plaza de Santa Bárbara, una obra incluida en la gran reforma urbana de este espacio del centro de la ciudad que es uno de los proyectos estrella del Gabinete Urtaran . EH Bildu, su antaño socio preferente, ha votado en contra y el resto de partidos de la oposición ha decidido abstenerse en la votación sobre el plan presentado este jueves en el consejo de administración de Amvisa y que hubiese supuesto un desembolso de 650.000 euros para las arcas de la sociedad municipal. Por lo tanto, estas obras necesarias para el proyecto de renovación de este espacio no podrán arrancar. La coalición abertzale ha condicionado su apoyo a que la reforma sea consensuada con los grupos políticos y los comerciantes de la plaza de Abastos y ha anunciado que en Tuvisa también rechazará la prórroga para la gestión del aparcamiento durante la reforma, otro paso del plan que precisa el voto afirmativo de la Corporación.

«Entendemos que hay que hacer una reforma de Santa Bárbara, pero el Gobierno no lo ha consensuado con nadie. Ni en el Ayuntamiento, ni con los vecinos, ni con los productores locales, ni con los comerciantes de la Plaza de Abastos. Nosotros condicionamos el apoyo a esta reforma a un necesario consenso con todos los actores y hemos metido otro asunto que para nosotros es fundamental como la soberanía alimentaria», ha afirmado Antxon Belakortu, edil de la coalición abertzale. El representante independentista le ha recordado al alcalde Gorka Urtaran que al aprobar los presupuestos de manera unilateral -a través de la argucia de la cuestión de confianza- «irá rápido, pero no llegará lejos». «De momento, no ha llegado a ningún lado porque necesita nuestro apoyo», ha concluido.

Por otra parte, EH Bildu ha solicitado al Gobierno local que refuerce el sistema de inspección contra el fraude fiscal del Departamento municipal de Hacienda «para recaudar ya» los 1,8 millones de euros previstos para toda la legislatura sólo en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Además, ha reiterado que no apoyará las bonificaciones previstas por jeltzales y socialistas para las empresas que facturan entre uno y dos millones anuales.