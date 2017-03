«Todos sabían que abusaban de nosotras»

El relato llevó un nudo a las gargantas de los presentes en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava. Una hermana de la vitoriana que denunció a su padre, tres tíos y abuela paterna por supuestas agresiones sexuales, vejaciones y hasta un régimen de semiesclavitud corroboró ayer –punto por punto– esa pesadilla. Sorprendió porque cambió su versión en el juicio respecto a su testimonio en la fase de instrucción. «Entonces tenía miedo de lo que pudieran hacerle a mi madre y a mí, ahora me da igual», se justificó.

Un par de horas antes, la víctima ya contó al tribunal que su progenitor presuntamente la violó «desde los seis hasta los trece años», que la pegó «mucho» y «con lo primero que encontraba». Narró también «insultos» recibidos de manera habitual. Y que, una vez que se mudó a la vivienda de su abuela, ésta la vejó, al tiempo que dos tíos le realizaron «tocamientos». Un infierno que se prolongó hasta 2013 cuando, con 26 años, se atrevió a denunciar. Su «familia conocía» los hechos, pero nadie se atrevió a llamar a la Policía. Unos por «miedo», otros por complicidad. Incluso refirió que su hermana pequeña sufrió abusos similares.

La Ertzaintza cerró el CMAS al querer asaltarlo los familiares La supuesta víctima, que sufrió esta pesadilla desde los seis años de edad hasta los veintiséis, dio el valiente paso de denunciar en noviembre 2013. Acudió a los servicios sociales. Tras explicarles su situación personal, estos optaron por alojarla de manera inmediata en el Cmas, un albergue municipal de Vitoria para personas necesitadas. Pocas horas después, su familia paterna se enteró de su ubicación y acudió a este inmueble, localizado en el barrio de Zabalgana. Intentaron sin éxito ponerse en contacto con ella y sacarla. Fuentes policiales aseguran que «trataron de asaltarlo, de hecho compañeros de la Ertzaintza se vieron obligados a cerrarlo hasta que llegaron refuerzos y ya la situación se pudo controlar». Algunos de ellos se sentaban ayer en el banquillo de acusados.

Ella también declaró ayer. En principio, no se esperaba que contara gran cosa, se suponía que al igual que había hecho antes su hermana mayor no recordara nada. Pero no fue así. Describió un auténtico calvario en la casa paterna. «Mi padre daba palizas constantes a mi madre y a nosotras. Si te dejaba marcas, esa semana no ibas a clase», puntualizó.

Compartió habitación con sus dos hermanas durante su infancia. «¿Qué ocurría por las noches?», le requirió la fiscal. «Te lo puedes imaginar, cosas que no se deben hacer a una criatura», se arrancó para sorpresa de la defensa y la acusación. Luego reveló todo tipo de detalles de aquel supuesto infierno. Las presuntas violaciones cometidas por el padre se sucedieron en ese cuarto, en un palomar, en un pueblo alavés donde veraneaban... «No hay palabras para describir mi infancia. No quisiera volver a vivirla», zanjó con tono duro. A los catorce años se quedó sola en la casa paterna tras marcharse todos sus hermanos y su padre. «Comía lo que me daba la gente porque mi familia se desentendió hasta que los servicios sociales me entregaron a una tía».

Al igual que la víctima, aseguró, en referencia a la familia paterna, que «todo el mundo lo sabía, esto venía de atrás. Nadie hizo nada por miedo. Los servicios sociales y la Policía sabían qué pasaba algo porque mi madre acudió a ellos cuando tenía tres años. Está registrado».

«Me van a matar»

Mantuvo contacto con la víctima cuando ésta se instaló en el domicilio de su abuela, donde también vivían los otros tres imputados, todos tíos paternos. «No la dejaban estar conmigo. Ella tenía que hacer todo lo que la mandaran. Desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche estaba haciendo cosas». Esa agenda incluía recados en los que iba cargada «como una mula», cortarles las uñas o tener la casa recogida. Una minorista ratificó esos encargos continuos.

Otra comerciante manifestó a la sala que la víctima, cuando hubo confianza entre ambas, le confesó los abusos a manos de su padre. Fue ella quien la animó a dar el paso y denunciar a los servicios sociales. «Sus familiares me amenazaron cuando se enteraron», apuntó.

La trabajadora social que la atendió recordó una «joven nerviosa, con miedo y que miraba constantemente el reloj». ¿Por qué? «Me dijo literalmente que ‘como sepan que estoy aquí me van a matar’».

Estos testimonios contrastaron con los ofrecidos por los cinco acusados el pasado viernes. Todos negaron de forma tajante cualquier ataque o agresión a la chica. Hasta hablaron de que «estaba normal con nosotros» e incluso «de cachondeo». El juicio continúa hoy con las declaraciones de nuevos testigos y de policías. Mañana, las partes anunciarán sus alegatos finales y en unas dos semanas se conocerá la sentencia.