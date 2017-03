Algo nerviosa en el tono, pero firme y directa en su declaración, la joven vitoriana que supuestamente sufrió abusos a manos de su padre y, ya en edad adulta, por parte de dos tíos, que le hacían de manera reiterada «tocamientos», se ha ratificado este martes en su acusación. Su pesadilla se alargó durante casi veinte años, según ha señalado en la Audiencia Provincial de Álava durante la segunda jornada del juicio.

La vista arrancó el pasado viernes, día en que comenzó a juzgarse a cinco miembros de una misma familia -el padre, tres tíos y una abuela- acusados de violar, agredir sexualmente y maltratar de manera habitual a la joven desde que tenía 6 años y hasta los 26. La Fiscalía solicita un total de 56 años de cárcel para los cinco, que la pasada semana negaron todos los hechos y aseguraron que la presunta víctima tenía una relación «normal» con ellos, estaba «contenta» y «todo el día de cachondeo».

Durante la segunda sesión, el tribunal ha tenido la oportunidad de escuchar la declaración de la joven vitoriana, que ha señalado a su progenitor. «Mi padre abusó de mí hasta los trece años», ha confesado. También ha descrito cómo la pegaba «mucho» con lo primero que tenía a mano y que, además, la insultaba.

Durante su testimonio, la joven ha asegurado que la familia paterna conocía lo que sucedía en la vivienda y que su madre era consciente de lo que ocurría; y ha atribuido al miedo y al maltrato que supuestamente también vivienda ella para no denunciar los hechos. De igual modo, la víctima ha detallado que era habitual que su padre se metiera junto a ella en la cama, en la misma habitación en la que dormía con sus hermanos, y que la agrediera sexualmente. Asimismo, ha manifestado que su hermana pequeña fue objeto de abusos por parte de su padre y que el resto de hermanos sufrieron malos tratos.

Con un palo

Una vez que se mudó de casa para vivir con su abuela, ya siendo mayor de edad, ha contado ante el tribunal que fueron dos de sus tíos los que le realizaban tocamientos, que otro la agredía y la insultaba. El infierno en que vivía creció aún más, puesto que, según ha relatado, esta misma actitud de maltrato la mantuvo hacia ella su abuela, que incluso la pegaba con un palo si no hacía bien los recados para la docena de personas que vivían en esa casa, en la capital alavesa.

La joven ha afirmado en el año 2013 se decidió a denunciar lo ocurrido porque no quería que le pasara lo mismo a otros niños de la familia. El miedo provocó que la hermana pequeña de la víctima negara en instrucción todos los hechos denunciados por ésta, algo que, sin embargo, no ha hecho este martes cuando ha testificado ante el tribunal y ha reconocido los presuntos abusos sexuales cometidos por su padre. «Hacía cosas que no se deben hacer con una criatura», ha afirmado la hermana menor de la presunta víctima, que ha contado que en una ocasión y, tras escuchar chillidos en el desván, vio a su hermana subiéndose los pantalones después de que supuestamente fuera agredida por su padre.

De forma paralela, ha asegurado que toda la familia paterna sabía que el padre abusaba de la hija y ha detallado que, en un principio, negó las acusaciones de su hermana porque la familia de su padre amenazó con matar a su madre y a ella. La joven ha descrito una infancia donde las «palizas» y los «insultos» por parte de su padre eran habituales. «No hay palabras para describir» esa etapa de su vida, ha confesado.

«Bloqueada por el miedo»

En la vista, ha declarado también la hermana mayor de la presunta víctima, cuyo testimonio ha estado lleno de «no lo sé» y «no me acuerdo» cuando le preguntaban sobre los supuestos abusos sexuales. Sí ha reconocido que su padre «alguna vez» insultaba y pegaba a sus hijos, y a ella «con motivo».

Entre los testimonios de la jornada, también ha destacado el de la trabajadora social que atendió a la joven cuando en 2013 decidió abandonar la casa de su abuela. La especialista ha explicado que la observó «bloqueada por el miedo». Otras testigos de la acusación han relatado que solían ver a la joven siempre haciendo recados para la familia y con un aspecto «desaliñado» o «muy poco aseada». El juicio por estos hechos proseguirá este miércoles con los testigos propuestos por la defensa, que pide la absolución de los cinco acusados.