El 7% de los inscritos en la OPE de bomberos de Álava son mujeres

Un total de 16 mujeres entre 225 hombres; el 7% del total de inscripciones en la Oferta Pública de Empleo (OPE) que está llamada a redefinir el nuevo organismo foral de bomberos. Los datos los ha dado a conocer esta mañana la teniete de diputado general de Álava, Pilar García Salazar durante la presentación de la campaña 'Zergatik es hona?' (¿Por qué no bombera?) en la parada del metro ligero de Lovaina, donde ha podido verse el primero de los carteles con los que se busca impulsar la presentación de más mujeres a esta oferta pública de empleo.

«El objetivo es poner en valor el camino hacia la igualdad. Lo que hemos avanzado las mujeres en ese recorrido porque podemos ser lo que una se proponga", explicó García de Salazar, que ve en esta campaña "un nuevo reto; por qué no acceder a una profesión que está mayoritariamente ocupada por hombres en la que podemos tener nuestro lugar y oportunidad».

En la actualidad, en un cuerpo constituido por 110 efectivos, solo hay dos bomberas. «Espero que de esta OPE salga alguna mujer bombera más». El plazo de inscripción para esta OPE se abrió el pasado 15 de marzo y permanecerá así hasta el 25 de abril. Los periodos de exámenes se han fijado en los meses de junio, julio y septiembre. «Queremos que para últimos de diciembre estén ya con el curso realizado los que no lo tengan y que entre últimos de diciembre y principios de enero puedan tomar posesión los nuevos bomberos y bomberas».

García de Salazar ha subrayadio que no existirá una discriminación en relación con las pruebas físicas que favorezca a las mujeres. "Serán las mismas que para los hombres, lo que ocurre es que la valoración no se realizará en función de marcas si no de si eres o no apto de acuerdo a unos criterios que se han establecido".