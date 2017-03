La programación como un juego

Con el doble objetivo de despertar la vocación tecnológica de los más pequeños y convertirles en protagonistas más allá de meros usuarios se celebraron ayer los talleres ‘Girls & Tech’, una iniciativa enmarcada dentro de la jornada Women in Progress organizada por EL CORREO. Cerca de 60 niñas y niños de entre 8 y 14 años, divididos en dos turnos, se acercaron durante la mañana al museo Artium para adentrarse en el mundo de la programación de una manera divertida y experimental acompañados por los monitores de Camp Tecnológico. Es un proyecto educativo que trabaja para introducir a los más jóvenes en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Divididos en parejas y con un ordenador portátil y una placa electrónica como principales herramientas de trabajo, los asistentes adquirieron nociones básicas de programación a través de la tecnología Micro bit. Paso a paso, los niños aprendieron cómo medir a través de la electrónica cuándo una planta necesita ser regada. Para ello, colocaron la placa micro bit en la tierra una vez programada de manera que en la pantalla de leds se dibujaba un emoticono sonriente si tenía suficiente agua o uno triste en el caso de que estuviera seca. «Es la primera vez que venimos a un taller de tecnología y al principio me ha parecido un poco difícil porque me perdía en los pasos, pero luego lo hemos arreglado», explicaba Eva María González, de 11 años, recién acabado el taller. «Me ha gustado, de mayor me gustaría dedicarme a algo relacionado con la informática», añadía su amiga Blanca Ponce, también de 11 años.

Para Eva Silván, que había acudido a ‘Girls & Tech’ como acompañante de las pequeñas Irati, Oihana y Elaia, este tipo de iniciativas «son fantásticas». «Todo lo que sea fomentar la ciencia en las niñas hay que impulsarlo. La ciencia es parte de nuestra vida y no se puede quedar sólo en el terreno masculino, las niñas también deben conocerla para poder dedicarse de mayores a profesiones relacionadas con este ámbito», subrayaba mientras las chiquillas no perdían detalle de las explicaciones de los monitores.

En términos parecidos se expresaba Iñaki, un padre llegado desde Bilbao que no dudó en apuntar a su hija a los talleres de Vitoria tras agotarse las plazas en la capital vizcaína. «Es una idea muy buena, muy interesante. Es la primera vez que venimos a una iniciativa de este tipo, pero espero que no sea la última», explicaba.

Casos de éxito

Tras la celebración de los talleres infantiles, el miércoles tendrá lugar también en el museo Artium la segunda edición de la jornada Women in Progress ‘Mujer, empleo y tecnología’ en la que destacadas directivas y emprendedoras narrarán sus experiencias para acercar las distintas disciplinas tecnológicas a los estudiantes. El evento, patrocinado por el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria, Euskaltel y que cuenta con la colaboración de Camp Tecnológico, también pretende sensibilizar a familias y educadores sobre la necesidad de cursar estudios relacionados con estos campos como fuente de empleos de calidad.